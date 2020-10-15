Во всемирный День мытья рук «РВК-Воронеж» призывает горожан помнить о личной гигиене

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Основная идея этой даты - напомнить, что правильное мытьё рук с мылом – один из самых эффективных и доступных способов защиты от различных инфекционных заболеваний.

«Культура чистых рук должна стать нормой нашей жизни, особенно важно это сегодня. Воронежский водоканал круглосуточно заботится о том, чтобы горожане имели доступ к качественному и безопасному ресурсу. Вода, поступающая в город с водоподъёмных станций, полностью безопасна и результаты исследований нашей лаборатории ежедневно это подтверждают», - заявила начальник лаборатории качества воды «РВК-Воронеж» Светлана Кострыкина.

После многоступенчатой очистки и обезжелезивания вода подвергается обеззараживанию. На водоподъёмных станциях «РВК-Воронеж» применяется наиболее распространенный в стране метод – хлорирование. Его эффективность обоснована хорошей растворимостью хлорсодержащих соединений в воде, способностью сохранять активность в подвижной среде и оказывать дезинфицирующее действие на внутренние стенки трубопровода.

При этом, жителям областного центра не стоит беспокоиться о перенасыщенности жизненно важного ресурса хлором, так как «РВК-Воронеж» каждый час контролирует содержание остаточного хлора в воде. По этому показателю проводится более 350 исследований в сутки. Содержание остаточного хлора полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Если воронежцы хотят лично убедиться в качестве воды из крана или нужна проверка ресурса из частной скважины, то специалисты предприятия могут провести полное исследование воды по 31 показателю. Чтобы проанализировать «свою» воду, необходимо обратиться в водоканал по телефону сервисного центра предприятия 264-16-68 и оставить заявку. Это можно также сделать на официальном сайте «РВК-Воронеж» https://voronezh-rvk.ru/uslugi-laboratoriy/laboratoriya-kachestva-vody/ или в мобильном приложении «РВК.Услуги», доступном в Google Play и App Store.