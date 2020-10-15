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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 15 октября 2020: рекордный прирост смертей, масочные бунты, вуз на дистанционке

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 15 октября 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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С начала эпидемии скончались 253 пациента.

С начала эпидемии скончались 253 пациента.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 20 689 человек. Суточный прирост инфицированных продолжает увеличиваться. Так, 14 октября региональный оперштаб сообщил, что COVID-19 обнаружили у 216 пациентов, днем ранее новых случаев было 211. Окончили лечение и выздоровели 18 062 воронежца. К сожалению, растет и число летальных исходов. Накануне стало известно о смерти 14 человек, всего с начала эпидемии скончались 253 пациента.

Дочь учительницы пожаловалась на ситуацию с коронавирусом в школе под Воронежем. По ее словам, в Хохольской СОШ у большого количества педагогов проявляются признаки коронавируса. Однако, как утверждает девушка, администрация учебного заведения бездействует. В пресс-службе облздрава пояснили, что сейчас в школе один класс закрыт на карантин из-за COVID-19, а решение о переходе всего учреждения на дистанционный режим должны принимать в Роспотребнадзоре.

Тем временем студентов опорного вуза решили перевести на дистанционное обучение для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и вспышек заболевания. Такой формат занятий продлится с 19 октября по 1 ноября.

В Воронеже начались масочные бунты. Пассажиры маршруток и покупатели в магазинах отказываются надевать средства защиты. Об одном из таких инцидентов в маршрутке №20 рассказал горожанин. По словам мужчины, конфликт из-за маски дошел до драки. Пассажир набросился на водителя и порвал ему одежду. На место инцидента вызвали полицию. Пока ждали правоохранителей автобус собрал на дороге целую пробку, мешая другим участникам движения.

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