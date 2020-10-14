В Воронеже появится пилотная «выделенка» для общественного транспорта

фото с сайта мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о планах муниципалитета о создании пилотной выделенной полосы для общественного транспорта на улице Остужева и Северном мосту.

Глава города напомнил, что сейчас продолжается реформирование системы общественного транспорта, основой которого является обновление подвижного состава. В частности, город на условиях льготного лизинга в ближайшее время закупит 120 автобусов большой вместимости для муниципальной транспортной компании «Воронежпассажиртранс». Однако увеличение подвижного состава потребует создания условий для эффективной работы общественного транспорта, чтобы он стал быстрым и мог конкурировать с личными автомобилями. Эту задачу и помогут решить выделенные полосы для автобусов и троллейбусов.

– Первые пилотные полосы появятся уже в этом году – на улице Остужева и Северном мосту. Но выделенная полоса – это не просто разметка и знаки. Самое главное – это ее администрирование, чтобы водители машин не нарушали правила, иначе полоса не будет работать. Для этого необходимо будет смонтировать большое количество комплексов видеофиксации, это достаточно дорогое оборудование. Поэтому мы сейчас ищем возможности, чтобы в итоге комплексно выполнить работы и создать выполняющую свою функцию «выделенку», – заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

30 КИЛОМЕТРОВ НА ОСНОВНЫХ МАГИСТРАЛЯХ ГОРОДА

По информации мэрии, всего на основных улицах города появятся 30 километров «выделенки». В том числе на Московском проспекте, Плехановской, Чернавском и ВоГРЭСовском мостах. Кстати, Северный мост в качестве пилотного выбран неслучайно: – Любые столь значимые изменения привычных схем движения всегда вызывают сложности на первом этапе, к ним надо будет довольно долго привыкать. Воронежские водители в большинстве своем не имеют опыта передвижения по магистралям с выделенной полосой. Поэтому для старта реализации проекта был определен участок улицы Остужева от кольца и Северный мост: на участке всего один перекрёсток – с улицей Переверткина, и одно пересечение – с улицей 25 Января, – отметил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов.

На первом этапе появятся только разметка и знаки, сначала – в направлении с правого берега на левый, потом – в обратном.

МАРШРУТКИ БУДУТ ХОДИТЬ СТРОГО ПО РАСПИСАНИЮ

По словам заместителя руководителя правления транспорта Максима Захарова, выделенные полосы позволят увеличить провозную способность улиц и повысят привлекательность общественного транспорта. С увеличением количества таких участков можно будет сделать расписание движения автобусов, не зависящее от пробок.

В настоящее время муниципалитет ведет переговоры с департаментом дорожной деятельности Воронежской области о закупке и установке комплексов видеофиксации нарушений.

Пока штрафовать за нарушение водителей не будут (кстати, размер штрафа составляет на сегодня 1,5 тысячи рублей): – У нас нет сейчас задачи пополнить региональный бюджет штрафами за движение автомобилей по полосе, предназначенной для общественного транспорта, - уточнил Вадим Кстенин. - Задача другая – постепенно и безболезненно для всех участников дорожного движения создать «выделенки» сначала на одном, относительно простом участке, отработать их функционирование и администрирование, чтобы потом приступить к их внедрению на других, более сложных участках магистралей.

В мэрии пообещали информировать обо всех этапах работ, чтобы нововведения не стали для горожан неожиданными.