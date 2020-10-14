В Воронеже ищут женщину, шесть лет назад бросившую своего сына

фото СУСК Воронежской области в 2014 году

Жительница Воронежа Есения через соцсети обратилась за помощью. Девушка ищет свою соседку по дому Анастасию Вербицкую, пропавшую в 2014 году. Сейчас ей должно быть 26 лет.

- Я была знакома с Настей, в детстве мы вместе играли во дворе, - рассказала "Комсомолке" Есения. – Она была обычным ребенком, но в подростковом возрасте связалась с плохой компанией, начала гулять. Потом забеременела и родила сына Сашу.

Практически сразу после рождения ребенка Анастасия начала периодически пропадать из дома – то на несколько дней, то на несколько месяцев. А в мае 2014 года исчезла совсем.

Тогда Настю даже объявляли в розыск. Но следователи получили информацию, что Вербицкая жива, находится в соседнем городе и просто не желает возвращаться. Поиски пропавшей прекратили.

- Все эти годы сына Анастасии растила бабушка Марина, - продолжает Есения. - Но недавно женщина заболела и умерла. Хоронил тетю Марину ее брат. Он пока и забрал к себе Сашу.

Что будет дальше с ребенком – неизвестно. По словам Есении, у него есть отец, зовут его Андреем. Но где он – также загадка.

- Мы боимся, что Сашу заберут в детский дом, - говорит Есения. – Родные ребенка решили найти мать еще и потому, что она имеет право знать о судьбе своей семьи. Может, узнав о смерти матери, она захочет прийти к ней на могилу. Может, одумается и вернется к сыну. Она же не лишена родительских прав… Ну а нет – бог ей судья.

Если вы узнали Анастасию по фотографии, позвоните, пожалуйста, Есении по телефону: 8-980-543-80-14.