15 млн клиентов переставили SIM-карты Tele2 в главный слот

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Оценка показала, что за январь-август 2020 года это сделали почти 15 млн абонентов, что составляет 34% от общей базы оператора по итогам 2019 года.

Почти 15 млн клиентов Tele2, которые ранее пользовались SIM оператора как дополнительной, убедились в высоком качестве услуг оператора и сделали карту основной. Среднемесячное потребление интернета на пользователя после перестановки SIM-карты в первый слот смартфона выросло на 43%, количество выговоренных минут – на 31%. Data scientists Tele2 провели анализ за восемь месяцев этого года, при этом для объективности оценок учитывались уникальные пользователи в пределах каждого месяца.

Наибольшее число клиентов Tele2, которые начали пользоваться SIM-картой оператора как основной, живут в Москве – более 10% перестановок за период анализа было зафиксировано в столице. В топ-10 регионов по числу абонентов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Челябинская, Нижегородская, Кемеровская, Ростовская, Иркутская, Омская, Воронежская области и Пермский край.

Перестановки достигли пика в феврале и апреле – за эти периоды 28,6% клиентов перенесли SIM-карты оператора в основной слот своих устройств. Это может быть связано с выгодными предложениями на покупку смартфонов в салонах связи Tele2 в январе и марте.

Чаще всего на Tele2 переходили обладатели гаджетов от Honor и Samsung. Самыми популярными моделями смартфонов стали Honor 7S, Honor 8A, Samsung Galaxy A10 – 38% всех перестановок совершили владельцы этих девайсов. Выбор в пользу Tele2 в равной степени делали мужчины и женщины. Средний возраст клиентов, которые установили SIM-карту оператора в основной слот своих смартфонов, составил 44 года.