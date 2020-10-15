Воронежцев приглашают на бесплатное обучение цифровым навыкам

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Жители региона смогут бесплатно освоить навыки в сфере искусственного интеллекта, программирования, промышленного дизайна и 3D моделирования, кибербезопасности, защиты данных и других. Всего предусмотрено 22 направления для обучения. Об этом рассказали в правительстве Воронежской области.

По итогам участники программ получат персональные цифровые сертификаты на повышение квалификации по направлениям цифровой экономики. В облправительстве уточнили, что стать участником программы сможет тот, кто имеет диплом о первом высшем или среднем профессиональном образовании и находится в трудоспособном возрасте, а также имеет постоянную или временную регистрацию на территории региона.

Обучение будет проходить в дистанционном формате. По итогам слушатели получат документы о повышении квалификации. Подать заявку можно на сайте цифровой сертификат.рф. Регистрация получателей сертификатов проходит на платформе оператора проекта – Университета-2035.

Этот проект стартовал в прошлом году на территории России. Тогда цифровые сертификаты получили по тысячи жителей Башкортостана, Татарстана, Тульской и Ростовской областей, Республики Саха (Якутия). В 2020 году в проекте участвуют уже 48 регионов, в том числе Воронежская область. Всего персональные сертификаты от государства в этом году получат 33 тысячи россиян.

Их выдача происходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ».

«С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на «удаленке», совмещая с основной работой», – прокомментировал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета-2035 Олег Подольский.

Участники смогут выбрать образовательные курсы продолжительностью до 72 академических часа. Учиться получатели персональных цифровых сертификатов будут на платформах поставщиков образовательных программ («Нетология», «Кванториум», Корпоративные университета Сбербанка, Университета «Иннополис», Центра образовательные компетенции НТИ), а также ряда вузов.

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика РФ», выдача персональных сертификатов продлится до 2024 года.

В департаменте цифрового развития Воронежской области отметили, что в нашем регионе развитая ИТ-сферой, поэтому потребность в высококвалифицированных специалистах достаточно высокая. Из-за пандемии коронавируса люди, обладающие компьютерными навыками, оказались очень нужны.

В Воронежской области сегодня также реализуется региональный проект «Кадры для цифровой экономики». Его цель – обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов. Планируется, что в этом году 7700 воронежцев пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования.