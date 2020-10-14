14 октября – Всемирный день стандартов

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Сегодня весь мир отмечает праздник специалистов, ответственно подходящих к созданию и применению стандартов, направленных на повышение качества продукции и услуг, рациональное использование ресурсов, обеспечивающих рост благосостояния и уровня жизни россиян. 14 октября мы празднуем Всемирный день стандартов!

Стандартизация помогает улучшить качество жизни людей, успешно решая важнейшие задачи в экономической и социальной сферах, являясь одним из главных стимулов прогресса науки и техники! Всемирный день стандартизации отмечает весь коллектив Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области».

ФБУ "Воронежский ЦСМ" осуществляет в нашем регионе государственную политику Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, определенную соответствующими Законами Российской Федерации, оказывая услуги юридическим и физическим лицам по различным направлениям деятельности.

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Специалисты Центра оказывают методическую помощь в разработке технической документации и постановке на производство новой продукции.

Постоянно обновляющийся фонд нормативной документации ФБУ "Воронежский ЦСМ" содержит более 22 тысяч межгосударственных, национальных, международных стандартов и другой НД. В центре функционирует АИС "Распространение ГОСТ", задачей которого является обеспечение всех субъектов хозяйственной деятельности актуальной библиографической базой данных и полными текстами стандартов из Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов, предоставляя уникальную возможность просмотра и быстрого приобретения необходимого стандарта.

Орган по сертификации продукции Воронежского ЦСМ Росстандарта осуществляет декларирование продукции на соответствие технических регламентов Евразийского экономического союза, а также декларирование продукции в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза №620.

«Сделано по ГОСТ» - на сегодня это лучшая реклама для продукта. Такая продукция вызывает большее и обоснованное доверие. Поэтому многие потребители без долгих раздумий именно ей отдают предпочтение. В этой связи федеральный проект Национальной системы сертификации продукции стремительно набирает обороты по всей стране. Воронежский ЦСМ активно сотрудничает с предприятиями по подтверждению соответствия их продукции требованиям национальных стандартов.

«Если в иных системах, в основном, проводится оценка соответствия продукции, то объектами оценки соответствия в Национальной системе сертификации могут быть: продукция, процессы, работы, услуги, любые виды систем менеджмента, предлагаемые заявителем», - поясняет руководитель органа по сертификации продукции ЦСМ Росстандарта в Воронежской области Ольга Куркина.

Пищевая продукция уже долгие годы не подлежит обязательной сертификации. Подтверждение соответствия продукции осуществляется в форме декларирования на соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза и Технических регламентов Евразийского союза по показателям безопасности. Показатели качества продукции определяются по нормативному документу, в соответствии с которым она изготовлена. Если вы видите продукт с определенными характеристиками, то верить им можно только на основании заверений производителя. Государственная Национальная система сертификации, созданная Росстандартом, позволяет подтвердить эти характеристики в лабораториях на соответствие ГОСТу. Поэтому проведение сертификации на соответствие национальным стандартам и соответствующих испытаний доверено только органам по сертификации и испытательным лабораториям, созданным на базе государственных учреждений - ФБУ ЦСМ Росстандарта. Национальная система сертификации позволяет всем желающим заявиться на подтверждение стандартов, даже если они не связаны с техническим регулированием.

С 2018 года Национальная система в части сертификации продукции развернута и заработала в масштабах всей страны. В 2019 году запущен пилотный проект по сертификации услуг и систем менеджмента качества в НСС. К 2020 году уже 13 видов продукции воронежских предприятий, прошедшей реальные испытания на соответствие требованиям стандартов, внесены в Реестр Национальной системы сертификации, а общее количество объектов по России превысило 2800 наименований.

Сведения об объектах оценки соответствия, качество которых подтверждено в НСС, оперативно отражаются на сайте Росстандарта в специализированном реестре продукции. Система используется в некоторых областях при осуществлении государственных и муниципальных закупок, например, при поставке продуктов в школы и больницы. «Приятно видеть рост интереса у заказчиков к Национальной системе сертификации», - отметила Ольга Куркина.

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«Наш Центр последовательно проводит работу с предприятиями региона по конкурентным преимуществам сертификации в НСС. Одной из площадок для этого является смотр-конкурс «Воронежское качество» - региональный этап конкурса «100 лучших товаров России», участники которого представляют продукцию высокого качества, произведенную по ГОСТ", - рассказал и.о. директора ФБУ «Воронежский ЦСМ» Павел Воронин.

Неразрывной нитью стандартизация связана с метрологией, которая представляет собой организационно-техническую систему подразделений Воронежского ЦСМ Росстандарта, выполняющих работы и оказывающих услуги в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации:

- поверка средств измерений;

- калибровка средств измерений;

- испытания средств измерений в целях утверждения типа;

- аттестация методик (методов) измерений;

- метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Труд специалистов Центра неоценим!

«Пусть Всемирный день стандартов придаст уверенность в том, что мы можем с успехом справиться с новыми задачами, продиктованными временем, и будем продолжать активную деятельность по повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, обеспечению единства измерений. Желаю новых достижений в вашем необходимом и ответственном труде, его совершенствовании и развитии, реализации новых идей, оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!», - обратился к коллегам исполняющий обязанности директора ФБУ «Воронежский ЦСМ» Павел Воронин.