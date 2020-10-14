Сбербанк упростил получение кредита под строительство частного дома

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Собственный участок где-нибудь в Воронеже или Воронежской области - это ли не мечта? Но часто случается так, что земля уже в собственности или аренде, а следующий шаг - постройку дома - никак не удается совершить.

Однако по акции «Свой дом под ключ» от Сбербанка вы можете заказать строительство жилища в ипотеку по ставке от 7,9% годовых и отметить новоселье уже через 3-4 месяца. Это даже быстрее, чем многие покупатели находят квартиру на вторичном рынке или ждут сдачи новостройки.

- В Воронежской области с каждым кварталом растет выдача ипотечных кредитов. За 9 месяцев 2020 года жителям региона выдали более 18,8 млрд рублей на эти цели. Причем, в третьем квартале общая сумма жилищных займов больше, чем за все первое полугодие. Акция «Свой дом под ключ» - это еще одна возможность для улучшения качества жизни и жилищных условий воронежцев. Она позволяет реализовать мечту тем, кто всегда хотел иметь собственный дом, - отмечает заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк - управляющий головным отделением по Воронежской области Денис Скребец.

Сбербанк упростил процесс получения кредита и строительства в целом. Вам теперь не нужно оформлять залог и поручительство до выдачи займа. Нет больше необходимости и заниматься составлением смет и их подтверждением.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн или в офисе банка или застройщика. В программе работают только проверенные и аккредитованные партнеры-застройщики. Вам предложат проект дома и рассчитают сумму кредита.

Оформить займ можно на сумму от 300 тысяч до 5 миллионов рублей. Первоначальный взнос - от 15%. Срок кредита - до 30 лет. Ставка от 7,9% годовых будет доступна после регистрации ипотеки с учетом страхования жизни при первоначальном взносе от 20%.

Обычно Сбербанк рассматривает заявки в течение 24 часов. Но иногда это может занять больше времени. Максимум - 3 рабочих дня. После одобрения вам нужно будет заключить договор с подрядчиком на строительство дома и предоставить документы для согласования с банком.

Далее все происходит шаг за шагом:

1 - Когда договоритесь с застройщиком, подпишите кредитный договор и договор залога земельного участка в офисе Сбербанка и совместно с сотрудником банка подайте документы на регистрацию в МФЦ.

2 - После регистрации в МФЦ обратитесь в банк для выдачи займа. Деньги для оплаты строительства будут зачислены на специальный счет, после чего застройщик начнет работу.

3 - Строительство завершилось! Убедитесь, что параметры дома соответствуют договору подряда, подпишите с застройщиком акт приема-передачи и предоставьте его в банк.

4 - Обратитесь в МФЦ для подачи документов для кадастрового учета и регистрации права собственности с залогом на построенный дом.

5 - Сообщите банку кадастровый номер дома и предоставьте отчет об оценке вашего жилища. После проверки информации в Едином государственном реестре недвижимости банк снизит ставку с даты ближайшего платежа.

Отметим, что помимо Воронежской области акция «Свой дом под ключ» проходит в Белгородском, Курском, Орловском, Липецком и Тамбовском регионах. Подробные условия предложения можно прочесть на официальном портале DomClick.ru.