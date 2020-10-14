Эксперты Минздрава отметили высокий уровень воронежского здравоохранения

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В ходе совещания они обсудили организацию оказания медицинской помощи гражданам в период пандемии коронавируса. Об этом 13 октября сообщили в облправительстве.

В совещании приняли участие руководитель отдела ФБГУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» доктор медицинских наук Григорий Каминский и врач-инфекционист этого же исследовательского центра Александр Дмитриев. На встрече также присутствовал руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин.

Эксперты Министерства здравоохранения находятся с рабочей поездкой в регионе уже два дня. Об этом рассказал глава облздрава. Они оценивают, как в медицинских учреждениях региона оказывается помощь пациентам в период роста заболеваемости COVID-19.

Доктор медицинских наук Григорий Каминский отметил высокий уровень системы здравоохранения в Воронежской области. Работу местных медиков он назвал грамотной. А также добавил, что благодаря поддержке правительства области закуплены необходимые лекарственные препараты, а для спасения людей используются высокие технологии.

– В Воронежской области выстроена достаточно грамотная структура оказания медицинской помощи больным COVID-19, начиная от амбулаторного этапа, заканчивая стационарным этапом лечения. У вас создана система мониторинга больных. Это очень важно в плане оперативного реагирования на каждый случай, – сказал Александр Дмитриев.

Он также акцентировал внимание на том, что медицинские организации региона не идут по пути общепринятых стандартов, а ищут действительно новые методы лечения

Специалисты Минздрава рекомендовали при необходимости размещать вблизи стационаров быстровозводимые конструкции для интенсивного лечения пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. Губернатор Александр Гусев поручил руководству областного департамента здравоохранения детальнее изучить такую возможность.