Военные показали, как уничтожают самолеты противника, в Астраханской и Воронежской областях

Летные учения ЗВО. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Масштабные летные тактические учения завершились в Воронежской и Астраханской областях. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, занятия авиации ЗВО проходили в течение двух недель на пяти аэродромах. К учениям привлекли 25 бортов, в том числе самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, а также около 800 военнослужащих летного, инженерно-технического состава и наземных служб.

На завершающем этапе летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО при помощи истребителей поколения 4+ Су-30СМ уничтожили самолеты «противника» в Астраханской области. Кроме того, высотные истребители МиГ-31БМ и высокоманевренные Су-35С отработали воздушные бои с условным оппонентом, выполняя при этом элементы высшего пилотажа, и поразили цели, имитирующие самолеты противовоздушной обороны, ракетами класса воздух-воздух.

Летные учения ЗВО. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Летные учения ЗВО. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Теперь авиация Западного военного округа вернулась в пункты постоянной дислокации в Тверскую, Курскую, Воронежскую области и республику Карелия.

Летные учения ЗВО. Фото: Пресс-служба Западного военного округа