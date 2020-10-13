На игре воронежского «Факела» с «Аланией» из Владикавказа стадион погрузился во тьму

Судья все же решил доиграть матч после "конца света". Фото: Яндекс.Эфир

Домашняя игра «Факела» с владикавказской «Аланией» запомнится и болельщикам, и игрокам надолго. Вроде бы предматчевые расклады не обещали ничего эпичного: 18-я команда ФНЛ принимала пятую (место в таблице имеется в виду).

Однако игра получилась веселая. Воронежцы в основном контратаковали, но острых моментов создавали больше. На 26 минуте Акбашев выскочил один на один с вратарем, но послал мяч чуть выше перекладины. А едва игра возобновилась после перерыва, как он же еще раз отправился на рандеву с голкипером Солдатенко. На этот раз попал во вратаря. Земсков добивал уже в пустые ворота – мимо.

Далее игра несколько поскучнела. И тут вмешались проблемы с электричеством – когда до конца матча оставалось менее десяти минут, стадион погрузился во тьму. Как пояснили в «Воронежской горэлектросети», произошла авария на кабельной линии. Из-за нее не только Центральный стадион профсоюзов, но и окрестные дома остались без света.

Судья прекратил игру и увел команды в раздевалки. Кое-кто из зрителей ушел домой, но большинство остались. И развлекались шоу фонариков своих мобильных телефонов.

Полчаса стадион освещали лишь фонарики мобильников. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Неопределенность продолжалась полчаса. И все же свет включили. Взбодрила внеплановая передышка почему-то больше гостей. Они создали два подряд голевых момента, но мяч в этот вечер в ворота не шел. Но эта нулевая ничья запомнится побольше многих сверхрезультативных матчей. Как и «Факелу» честно заслуженное 13 очко.

Следующую игру «Факел» проведет 17 октября на выезде в Иваново против местного «Текстильщика». Надеемся, что в матче с командой из города невест со светом будет все в порядке.