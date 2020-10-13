Под Воронежем появится новая поликлиника на 500 мест

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13 сентября на встрече Александра Гусева и Дмитрия Маслова обсуждались социально-экономическое положение и перспективы Новоусманского района. Глава муниципалитета отметил, что сейчас налогов в районный бюджет, несмотря на непростое положение дел в экономике из-за эпидемии, поступает не меньше, чем в 2019 году. Только резиденты индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны «Центр» с начала прошлого года заплатили более 46 миллионов рублей налогов на доходы физических лиц.

К тому же, в Новоусманском районе реализуется еще шесть крупных инвестиционных проектов с общей суммой капиталовложений более 3,5 миллиарда рублей.

Инвесторы активно участвуют в улучшении социальной инфраструктуры района. За прошедший и текущий годы они перечислили на эти цели более 20 миллионов рублей. Сейчас рассматривается возможность участия одного из инвесторов в софинансировании капремонта школы, детского сада, фельдшерско-акушерского пункта и дома культуры в поселке Трудовое.

Дмитрий Маслов рассказал также о подготовке проектно-сметной документации на строительство в Новой Усмани поликлиники на 500 посещений в смену. В этом возникла необходимость, поскольку действующий корпус не справляется с возросшей нагрузкой. Новый объект планируют включить в программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава Новоусманского района также обратился к губернатору с просьбами об оказании поддержки в ремонте пяти квартальных котельных и о ходатайстве перед Министерством обороны России в выделении демилитаризованной военной техники для создания в Новой Усмани аналога парка «Патриот». Губернатор дал соответствующие поручения.

Олег КУЗНЕЦОВ