В воронежских колледжах появятся специализированные мастерские

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Учебные заведения получат федеральные средства по линии нацпроекта «Образование». Ранее они стали победителями в конкурсном отборе грантовой поддержки. Об этом рассказали в облправительстве.

На выделенные деньги в колледжи закупят необходимое оснащение, современную компьютерную и оргтехнику, программное обеспечение, электронные образовательные ресурсы, интерактивное и презентационное оборудование, учебную литературу, мебель.

По информации регионального департамента образования, науки и молодежной политики, в мастерских учащиеся смогут проходить практику в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WorldSkills Russia. Новое оборудование позволит отрабатывать мастерство, используя передовые технологи.

Например, в Россошанском химико-механическом техникуме появятся мастерские строительного профиля: «Облицовка плиткой», «Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

В Борисоглебском техникуме промышленных и информационных технологий будущие компьютерщики станут осваивать профессию в ИТ-мастерских. Их специализации – «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе “1С: Предприятие 8”», «Разработка мобильных приложений» (компетенция категории FutureSkills, такие специалисты сейчас наиболее востребованы).

Уклон на сельское хозяйство сделан в мастерских Бобровского аграрно-индустриального колледжа: «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Ветеринария», «Геномная инженерия», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Аграрной направленности будут и мастерские в Лискинском аграрно-технологическом техникуме. Здесь ребята будут практиковаться по профилям: «Агрономия», «Ветеринария», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Сельскохозяйственные биотехнологии».

Открытие специализированных мастерских состоится 24 и 30 октября.