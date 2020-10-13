В Воронеже к квартирному делу экс-заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области привлекут его жену

Адвокат Игоря Качкина Вера Белкина (справа) уверена, что доказать вину ее подзащитного не удастся. Фото: из архива «КП»

В Советском районном суде продолжают рассматривать громкое дело бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина. Напомним, инициатором его возбуждения стала прокуратура. По мнению представителей надзорного ведомства, 22 объекта недвижимости, оформленные в собственность родителей бывшего крупного полицейского начальника, стоящие около 50 миллионов рублей, на самом деле приобретались Игорем Качкиным для себя. На суде решают, отобрать ли эти квартиры в доход государства или нет.

На очередном заседании рассматривали показания трех свидетелей. На этот раз из-за ухудшения эпидемиологической ситуации представителей СМИ туда не пускали. О своем видении хода заседания нам рассказала адвокат Игоря Качкина Вера Белкина:

- Был решен формальный, но, на мой взгляд, важный вопрос. Судья поддержала обращение защиты о привлечении в качестве третьего лица жены Игоря Николаевича как человека, явно заинтересованного в исходе дела. Если бы этого не сделали, были бы нарушены ее права. Появится ли супруга Игоря Качкина в суде, сказать не могу.

Вообще же на заседании заслушивали трех свидетелей, привлеченных стороной обвинения.

На показания бывшей хозяйки одной из квартир, купленных то ли Игорем Качкиным, то ли его родителями, есть две точки зрения. Вера Белкина полагает, что женщина высказалась скорее в пользу защиты, так как никаких свидетельств того, что Игорь Николаевич вел себя как будущий хозяин, не предоставила. По мнению же представителя прокуратуры Виктора Кривцова, сам факт участия бывшего заместителя начальника областного ГИБДД в выборе квартир свидетельствует о его личной заинтересованности в их приобретении.

Мужчина из Грибановки, занимающийся шиномонтажом, по словам Веры Белкиной, также не предоставил никаких сведений, что Николай Качкин (отец бывшего заместителя начальника областной ГИБДД – Ред.) завышал доходы от этого бизнеса. А только сказал свои расценки (действительно, более низкие), но заявил, что у других местных предпринимателей цены могут отличаться от тех, что выставляет он.

И, наконец, полицейский, ведший служебную проверку по делу Игоря Качкина, по мнению Веры Белкиной, так и не ответил на два вопроса: почему он не опросил родителей Игоря Николаевича и откуда у экс-заместителя начальника региональной ГИБДД появились деньги на все эти квартиры.

Следующее заседание назначили на 19 ноября. Там планируют заслушать материалы дела Игоря Качкина и может выступить представитель их родителей с дополнительными доказательствами того, что они имели доходы, на которые покупали такое количество квартир.

По прогнозам Веры Белкиной, суд по этому делу не затянется позже начала декабря. Она уверена в том, что доказать вину ее клиента не удастся. Кстати, Игорю Качкину, хотя и вынесли дисциплинарное взыскание на службе (его он безуспешно пытался оспорить в суде), но в полиции работать оставили. Причем на руководящей должности – начальником тыла в ОМВД по Панинскому району.