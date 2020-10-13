Губернатор Воронежской области возглавит рабочую подгруппу Госсовета РФ

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Оно прошло в режиме видео-конференц-связи 12 октября, сообщили в облправительстве.

В нем приняли участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители ряда регионов и представители предприятий промышленного сектора.

На заседании рассматривалось несколько вопросов. Один из важнейших – корректировка национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и подготовка его новой редакции. Воронежская область активно участвует в реализации этого нацпроекта. В целом же по России планируется увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, оказываемых услуг, продукции агропромышленного комплекса и товарооборота с государствами – членами ЕАЭС. За ближайшие десять лет, к 2030 году, реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти на 70%.

Участники заседания обсудили также предложения о совершенствовании деятельности рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность». Поскольку обеспечение темпа роста ВВП России выше среднемирового во многом зависит от региональной составляющей, принято решение объединить подгруппы «Приоритетные отрасли развития» и «Региональная политика и инфраструктурное обеспечение».

Руководителем новой подгруппы предложили назначить губернатора Воронежской области Александра Гусева. Участники заседания поддержали это предложение.