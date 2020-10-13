Благодаря госпрограмме воронежские сельчане улучшат условия жизни

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В 2020 году на улучшение жизни в селах направят 1,3 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей – федеральные средства.

Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании оперативного штаба под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Как рассказали в облправительстве, глава региона отметил, что сейчас исполнение федерального бюджета по госпрограмме составляет около 530 млн рублей – это около 53%.

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– На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусмотрен 41 млн рублей. На эти деньги жилищные условия улучшат 40 сельских семей. Также возводится 68 одноэтажных жилых домов для передачи внаем работникам сельхозпредприятий. Объекты готовы больше, чем наполовину. Этот вопрос на личном моем контроле, все в срок успеем сделать, – подчеркнул губернатор.

Также почти 10 млн рублей потратят на решения кадровых задач воронежского АПК. Аграриям будут возмещены затраты по ученическим договорам и производственной практике.

Кроме того, в рамках госпрограммы предусмотрено строительство газопроводных (17 км) и водопроводных сетей (6 км) на общую сумму 41 млн рублей. Эти объекты инженерной инфраструктуры тоже будут сданы в срок.

Всего в регионе по госпрограмме реализуется 54 проекта благоустройства сельских территорий в 13 муниципалитетах. Из них 33 объекта уже построены.

Также в рамках госпрограммы ведется строительство пяти автомобильных дорог в четырех районах. Три из них уже построены, две – на завершающем этапе.