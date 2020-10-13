Коронавирус в Воронеже, последние новости на 13 октября 2020: пятый скончавшийся медик, COVID-19 среди студентов, перенос каникул

Количество инфицированных превысило 20 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 20 262 человек. Суточный прирост продолжает увеличиваться, накануне инфекцию выявили у 204 воронежцев. По данным к 13 октября, окончили лечение и выздоровели 17 876 пациентов. Скончались с подтвержденным вирусом 233 человека.

В регионе умер пятый медик от COVID-19. По предварительной информаци из созданного российскими врачами «Списка памяти», скончалась Эльвина Петрова. 83-летняя женщина работала терапевтом в воронежской поликлинике №18. Официально данное сообщение пока не подтверждается.

В общежитии воронежского опорного вуза нашли коронавирус. Заразился один из студентов. В университете составляют список его контактов. Не исключено введение карантина в общежитии на 14 дней. Впрочем, окончательное решение примут в Роспотребнадзоре. Если это случится, то для студентов организуют учебу в дистанционном режиме.

В Воронеже рассматривают вариант с переносом школьных каникул. Однако пока это лишь вероятностное развитие событий, а не окончательные решения. Чиновники пообещали организовать специальное совещание, на котором и поднимут вопрос. Вместе с тем соответствующий приказ об изменении сроков каникул городское управление образования начало готовить.

Воронежские управляющие компании ГК «ПИК-Комфорт» с 13 октября временно приостанавливают прием жителей в своих офисах. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом и введением новых ограничений. Продолжит работать круглосуточный телефон контакт-центра УК: (473) 200-8-300. Можно оставить заявку на проведение работ и получить разъяснения по начислениям или по аварийным ситуациям