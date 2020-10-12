Топ-менеджеры Нововоронежской АЭС прошли корпоративное обучение

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Обучение состоялось в рамках Программы электроэнергетического дивизиона Концерна «Росэнергоатом» по поддержанию и развитию культуры безопасности.

Преподаватель – главный эксперт «Технической академии Росатома», кандидат психологических наук Алексей Лебеденко – чередовал теоретические блоки с отработкой практических навыков. Так, обучающиеся подбирали примеры, демонстрирующие высокий уровень лидерства в развитии культуры безопасности в своей профессиональной деятельности, используя карты типовой модели.

Руководители в атомной отрасли должны обладать сильными лидерскими качествами для поддержания высочайших стандартов безопасности и обеспечения надежной выработки электроэнергии. В Концерне «Росэнергоатом» разработана модель руководителя – лидера: это набор характеристик, которым должен он соответствовать, и механизмы их достижения. Развитие данной модели поведения в организациях является объектом особого внимания руководства отрасли, ведь активная позиция и личный пример руководителя-лидера позволяет эффективно реагировать на различные события и ситуации.

«Руководитель-лидер постоянно стремится к совершенствованию. Он устанавливает высочайшие стандарты, основанные на передовом отраслевом опыте. Использование личных способностей и компетенций для эффективного управления – навык, который необходимо «прокачивать», поэтому такое обучение необходимо каждому руководителю, независимо от стажа работы в атомной отрасли», - отметила Ирина Колягина, возглавляющая группу мониторинга культуры безопасности на Нововоронежской АЭС.

В 2023 году на энергоблоках №4 и №6 Нововоронежской АЭС состоится миссия OSART Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Наряду с другими направлениями, эксперты дадут оценку и соответствию руководителей НВАЭС модели руководителя-лидера, сформированной в АО «Концерн Росэнергоатом».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС