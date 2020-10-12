На личном приеме у Сергея Лукина побывали участники Аннинского и Таловского народных хоров ветеранов

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Встреча с жителями Аннинского и Таловского муниципальных районов прошла в рамках Недели приемов старшего поколения по социально-правовым вопросам, объявленной партией «Единая Россия». Событие было приурочено к Международному Дню пожилых людей.

- Старшее поколение – это золотой фонд нации, опора для государства и пример для молодежи. Наша задача – создать достойные условия, увеличить период активного долголетия и здоровой жизни, сделать так, чтобы пожилые люди чувствовали себя нужными обществу, - отметил Сергей Лукин.

В этот день на прием к сенатору пришли участники хоров ветеранов Аннинского и Таловского района. Оба коллектива существуют не одно десятилетие, оба удостоены почетного звания народного хора. Принимали участие в многочисленных конкурсах, объехали с концертными программами весь регион. Но главное – участие в хоре дает пожилым людям возможность общения, помогает поддерживать социальную активность.

Алла Поташева рассказала, что пришла в хор после выхода на пенсию, сорок лет отработав воспитателем. И вот уже около двадцати лет считает хор ветеранов своим вторым домом.

- Моя судьба связана с песней, мама была участницей Воронежского русского народного хора. Пока я работала в детских садах, выступали на сцене с детьми. Сейчас листаешь жизнь как книжку или смотришь как кино, - рассказывает Алла Афанасьевна. - Мне уже столько лет, можно бы сидеть дома, но не могу оторваться! Хор – это отдушина для всех нас. Место, куда мы приходим поговорить, посоветоваться. Обычно до пандемии собирались на репетиции два раза в неделю, а то и чаще.

Аннинский хор ветеранов был создан 43 года назад. Таловский недавно отпраздновал 25-летний юбилей – об этом с гордостью рассказал Анатолий Юршин, участник хора. Как и аннинские коллеги, он скучает по концертам, живому общению со зрителями.

Сенатор выразил готовность оказывать необходимую помощь хоровым коллективам, рассказал о добрых традициях взаимодействия, которые сложились у него с Советом ветеранов войны Советского района Воронежа. Однако участники хоров заверили его, что чувствуют заботу и поддержку со стороны глав районов, как в плане обеспечения музыкальными инструментами и костюмами, так и в организационных моментах. А на прием к сенатору они пришли, чтобы поделиться проблемами, которые волнуют местную общественность.

Так, в Аннинском районе остро стоит вопрос ремонта целого ряда Домов культуры. Жители попросили сенатора оказать содействие во включении в областные программы ремонтных работ в районном Доме культуры, который находится в пгт Анна, а также в Садовском Доме культуры. Эти объекты пользуются популярностью среди аннинцев, там ведется кружковая работа, проходят концерты – в том числе и хора ветеранов. Дома культуры охотно посещают дети, молодежь и пожилые люди.

Сергей Лукин заявил, что после детального ознакомления с проектно-сметной документацией готов будет обсудить возможные пути решения этой задачи с представителями профильных структур областного правительства.

Кроме того, жители Аннинского района поделились мечтой о строительстве в активно развивающемся селе Верхняя Тойда нового Дома культуры. Проектно-сметная документация уже готова и проходит государственную экспертизу.

Сенатор ознакомил участников встречи с информацией о государственной Программе комплексного развития сельских территорий, которая рассчитана на период 2020-2025 гг. и направлена на сохранение доли сельского населения в России. Ее главная задача – приблизить уровень жизни сельского населения к городскому, большое внимание в программе уделяется и созданию объектов культуры. В настоящее время идет обсуждение федерального бюджета на 2021 год и период 2022-2023 годов, и существует риск сокращения ассигнований по этому направлению.

- Я уверен, что развитие сельских территорий необходимо финансировать должным образом. Отток населения с сельских территорий нужно остановить, а для этого должны быть такие условия, чтобы молодежь оставалась на селе. Необходимо создавать рабочие места с достойной заработной платой, комфортную среду проживания, возможности для насыщенного культурного досуга. Это серьезная задача, которая будет выполняться сегодня на всех уровнях, начиная федеральным и заканчивая муниципальным, - отметил Сергей Лукин, пообещав сделать все возможное для того, чтобы сельские территории в Аннинском и Таловском районах постоянно были в поле зрения руководства нашей области.

Жители Таловского района обратились к сенатору с просьбой помочь в приобретении средств индивидуальной защиты для борьбы с пандемией коронавируса, поскольку ситуация остается напряженной. Они рассказали, что недавно были развернуты дополнительные койки в участковой больнице поселка Новая Чигла, туда направлены сотрудники Таловской районной больницы, и в настоящий момент есть большая потребность в многоразовых защитных костюмах. Сергей Лукин заверил, что необходимая помощь будет оказана.

Парламентарий поблагодарил аннинцев и таловчан за теплую встречу.

- Вы неравнодушные люди, которые беспокоятся о том, чтобы жизнь в нашей стране стала лучше. Отрадно, что вы нашли прекрасный способ сохранить молодость и бодрость духа. Глядя на вас, молодым должно хотеться жить, оставлять свой след, приносить пользу обществу, - подчеркнул Сергей Лукин и пообещал, как только эпидобстановка улучшится, побывать на концертах обоих хоров.

В своем комментарии по окончании личного приема сенатор РФ от Воронежской области отметил, что состоявшийся диалог создал серьезный задел к дальнейшему взаимодействию.

- Я избран депутатом Воронежской областной Думы по Аннинскому избирательному округу и делегирован в Совет Федерации, чтобы представлять интересы Воронежской области в верхней палате Российского парламента. И моя прямая обязанность – решать те задачи, которые ставят передо мной жители региона, - подчеркнул Сергей Лукин.

Ольга Вороновская