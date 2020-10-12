Под Воронежем мать, пытавшуюся зарезать 4-летнюю дочь, отправили на принудительное лечение

Фото СУ СК по Воронежской области

Хохольский районный суд применил меры медицинского характера к 39-летней женщине, ударившей ножом четырехлетнюю дочь. Ей назначено лечение в специализированном учреждении Воронежской области. В каком именно – информацию не разглашают. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали в райсуде. Там аккуратно говорят об этом деле. И понятно почему – обвинить в тяжком преступлении мать невозможно из-за ее психического состояния.

Схватила нож и вонзила в грудную клетку

Эта трагедия, которая случилась 30 июня 2020 года в селе Хохол, потрясла Воронежскую область. В этот день девочка с мамой была дома на кухне. Было около 3 часов дня. В доме тут же находились и другие взрослые – супруг женщины и ее мать. Что побудило ее схватить нож, разбирались потом эксперты. Мать его взяла и ударила девочку в грудную клетку. Взрослые тут же вызвали скорую. Потом пресс-служба СУ СК по Воронежской области выложит фотографии, из которых станет понятно, что удар был сильный, ребенок буквально истекал кровью.

Фото СУ СК по Воронежской области

Девочку спасли специалисты медицины катастроф

Отец и бабушка вызвали «скорую». Малышку доставили в Хохольскую районную больницу. Как вспоминают медики, девочка после такого удара была жива. Но порезы были такие сильные, что своими силами не справиться. Были вызваны специалисты медицины катастроф. Операцию пришлось проводить на месте, в Хохольской райбольнице, иначе ребенка попросту бы не довезли до областного центра, хотя он находится всего в 36 километрах. Длилась она несколько часов. Только спустя дни ребенка переправили в медучреждение Воронежа, когда состояние стабилизировалось.

Следствие показало

30 июня на место преступления тут же выехали правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В свою очередь прокуратура начала проверку, в том числе и органов опеки. Но женщину поместили не в следственный изолятор, а в Воронежский психоневрологический диспансер. Ей была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Она и показала позже, что у женщины все признаки невменяемости. В итоге правоохранители рекомендовали направить ее на принудительное лечение. Суд принял решение и назначил меры медицинского характера.

Малышка ходит в детский сад

Почему эта трагедия вызвала такое недоумение в Хохольском районе? Как говорят местные жители, семья, в которой проживала девочка, всегда характеризовалась как положительная. Маму ее многие хорошо знали. Она здесь провела свое детство, училась в местной школе. Закончила ее с положительными оценками.

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе суда, девочка жива, чувствует себя хорошо. Стала ходить в детский сад.

– А родственники?

– Родственники настроены к маме доброжелательно, это главное. Ей необходима помощь, –отметили в суде.