Коронавирус в Воронеже, последние новости на 12 октября 2020: суточный прирост зараженных увеличивается

фото из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области продолжает увеличиваться суточный прирост зараженных коронавирусом. Уже несколько дней это число держится на уровне двухсот человек (накануне инфекцию выявили у 203 воронежцев). По данным регионального штаба к 12 октября, общее количество инфицированных в области уже достигло 20 058. Из них окончили лечение и выздоровели 17 791 пациент. К сожалению, увеличивается и число летальных случаев. Уже умерли 233 человека с подтвержденным коронавирусом.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе губернатор подписал указ о введении новых ограничений. Согласно документу, запрещаются выставки, ярмарки, корпоративы, банкеты и другие массовые торжества. Приостанавливают работу детские площадки, караоке, танцплощадки. Кафе и рестораны можно заполнять только наполовину. Всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную занятость, в обязательном порядке - людей старше 65 лет.