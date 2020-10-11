Экватор первого срока мэра Воронежа Вадима Кстенина: как изменились экономика, образование, культура и спорт

За два с половиной года, а это довольно короткий срок, в Воронеже открыли 5 школ и 2 пристройки к СОШ, а также 6 детсадов и 8 пристроек к ним Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 апреля 2018 года состоялась инаугурация главы Воронежа Вадима Кстенина. Впервые мэр нашего города был избран не на прямых выборах, а депутатами городской Думы. С тех пор прошло два с половиной года: можно сказать, что мы подошли к экватору срока полномочий главы Воронежа. Поэтому мы решили собрать в одном материале все, что сделано в городе за прошедшее время.

за 2,5 года появилось сразу 5500 мест в учреждениях общего и 3795 - в учреждениях дошкольного образования Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Образование, культура и спорт

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За два с половиной года, а это довольно короткий срок, в Воронеже открыли 5 школ и 2 пристройки к СОШ, а также 6 детсадов и 8 пристроек к ним. Еще 6 дошкольных учреждений выкупили у строителей и 2 ведомственных сада приняли в муниципальную собственность. Таким образов появилось сразу 5500 мест в учреждениях общего и 3795 - в учреждениях дошкольного образования. Решена проблема дефицита мест в детсадах для малышей от 3 до 7 лет.

Началось проектирование образовательного центра на 2860 мест. Вероятно, это будет самая большая школа в стране, располагающаяся в одном здании.

Впервые за десятилетия охрана городских школ финансируется за счет бюджета. Все учащиеся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. С 2020 года его финансирование увеличилось: с 39 до 54,02 рублей на один прием пищи.

В целом продолжается восстановление спортивной инфраструктуры Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Что касается спортивной инфраструктуры школ, за 2018-2019 годы было построено 9 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и один закрытый, а также 2 спортзала. В целом продолжается восстановление спортивной инфраструктуры шаговой доступности - отремонтировано 58 площадок для физкультуры на внутридворовых и пришкольных территориях.

В то же время на территории спортшколы № 15 появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием. В рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года реконструированы стадионы «Чайка» и «Локомотив». Совместно с департаментом физической культуры и спорта открыта «Тропа здоровья» в районе НИИ лесной генетики. Подобные тропы здоровья появились еще в шести зеленых зонах Воронежа.

Ярким воспоминанием стал общегородской выпускной более чем для 4 тысяч бывших учеников. А новое праздничное оформление площади Ленина к Новому году привлекло на главное место празднования в 7 раз больше людей, чем в любой из предыдущих годов.

За 63 млн рублей проведен капремонт Городского дворца культуры Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

За 63 млн рублей проведен капремонт Городского дворца культуры. Еще более 11 млн было направлено на закупку и монтаж оборудования. Выполнены работы по консервации руинного памятника Великой Отечественной войны - «Ротонды». Также приведены в порядок и все другие военно-мемориальные объекты.

В 2019 году Воронеж включился в реализацию нацпроекта «Культура»: 6 детских школ искусств получили современные музыкальные инструменты, интерактивные доски, новую мебель, учебные пособия и нотные материалы. Современное звуковое и световое оборудование преобразили концертный зал детской школы искусств № 16. В рамках нацпроекта на базе библиотеки №25 открыта первая в Воронеже модельная библиотека.

6 детских школ искусств получили современные музыкальные инструменты Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

Подходит к завершению строительство еще двух детсадов по улице Артамонова и в микрорайоне Шилово. Каждый из них рассчитан на 300 мест. Еще один детский сад на улице 9 Января надо выкупить у строителей. Идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на территории СОШ № 30.

Удалось найти землю и подготовить проект школы для микрорайона «Процессор». Также предстоит провести реконструкцию школы №45 и создать для нее спортивное ядро. В Шилово же хотят построить бассейн.

В 2021 году запланировано строительство учреждений для дошкольников в микрорайоне Репное, в 2022 году - по улице Лызлова и переулку Лиственный. Идет разработка проекта дошкольного образовательного комплекса на 600 мест в микрорайоне на Ломоносова - строительство намечено на в 2022-2023 годы.

Главная цель - полностью ликвидировать в ближайшие годы очередность в детские сады и по максимуму отказаться от второй смены в школах.

Одна из целей - по максимуму отказаться от второй смены в школах Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Экономика и финансы

Сделано

Впервые за долгие годы Воронеж начал системно и последовательно снижать муниципальный долг. Сравните сами: в 2017 году - 7,1 млрд, в 2018 - 6,6 млрд, в 2019 - 4,3 млрд. По состоянию на 1 октября 2020 года муниципальный долг удалось сократить до 3,3 млрд рублей!

Мэрия сегодня привлекает кредитные средства не для закрытия огромных кассовых разрывов или для выполнения социальных обязательств, а в основном для того, чтобы снизить долговую нагрузку - договоры на привлечение кредитных линий теперь просто перезаключаются под меньший процент.

Создана «Инвестиционная карта», на которой размещены все объекты и проекты, которые могут быть интересны потенциальным инвесторам.

Как пример взаимоотношения с бизнесом: впервые предпринимателям предложены легкие и быстрые механизмы согласования летних веранд Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Как пример взаимоотношения с бизнесом: впервые предпринимателям предложены легкие и быстрые механизмы согласования летних веранд для объектов общественного питания. Идет работа по упорядочению торговли в нестационарных торговых объектах. Предпринимателям предложены выгодные условия по срокам размещения киосков и павильонов, но с требованием провести их реконструкцию.

В сфере муниципальных закупок для повышения объективности формирования начальной максимальной цены и характеристик закупаемых товаров внедрен общедоступный информационно-маркетинговый модуль. Также сформирован муниципальный каталог, который насчитывает 343 позиции. Он основан на принципах конкуренции и участия как минимум двух производителей. Такой модуль позволит обеспечить повышение коэффициента участия в торгах и, как следствие, рост уровня экономии бюджетных средств.

В Воронеже создана «Инвестиционная карта» Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Продолжается работа системы муниципальных закупок: из года в год растет не только количество лотов (в 2019 году управлением муниципальных закупок опубликовано 3687 лотов, что на 33% выше уровня 2018 года), но и доля закупок, осуществляемых конкурентными способами.

Общий фонд экономии бюджетных средств на таких закупках в 2019 году составил 537,2 млн рублей, а показатель предпринимательской активности, который зависит от количества участников - 3,77 единицы.

Доля закупок у единственного поставщика снижается. Но даже такие тендеры позволяют экономить бюджетные средства, поскольку проходят через автоматизированную информационную систему муниципальных закупок. Так, в 2019 году экономия составила более 45 млн рублей.

В планах: очистить бюджет города от долгов.

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