Экватор первого срока мэра Воронежа Вадима Кстенина: как изменились дороги, транспорт, общественные пространства и пешеходная инфраструктура

Окончательно выстроена работа на дорогах таким образом, чтобы все проекты завершались до холодов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 апреля 2018 года состоялась инаугурация главы Воронежа Вадима Кстенина. Впервые мэр нашего города был избран не на прямых выборах, а депутатами городской Думы. С тех пор прошло два с половиной года: можно сказать, что мы подошли к экватору срока полномочий главы Воронежа. Поэтому мы решили собрать в одном материале все, что сделано в городе за прошедшее время.

Всего за два с половиной года на 156 улицах города отремонтировано 210,5 километров дорог по нацпроекту. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Дороги

Сделано:

Полная замена всех деформационных швов на Северном мосту, реконструкция моста через водосброс Воронежского водохранилища, практически завершившиеся работы на путепроводе на улице 9 Января и активная фаза на виадуке по улице Ленина. Десятилетия спустя город выполняет эти важнейшие работы. Откладывать их было уже невозможно: сооружения были настолько изношены, что там могло произойти ЧП.

Окончательно выстроена работа на дорогах таким образом, чтобы все проекты завершались до холодов. Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» второй год подряд выполняется досрочно. Сами же работы, преимущественно, ведутся в ночное время.

Необходимо решить проблему пробок на Московском проспекте Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Всего за два с половиной года на 156 улицах города отремонтировано 210,5 километров дорог по нацпроекту. В рамках муниципальных программ обновлено еще 43 улицы общей протяженностью около 34 километров.

Впервые создано муниципальное специализированное учреждение «Городская дорожная служба». Оно выполняет две задачи - содержание сетей ливневой канализации и локальный ремонт дорог, в том числе в зимой. Предприятие укомплектовано людьми и новой спецтехникой. Впервые за долгие годы муниципалитет не зависит ни от подрядчиков, ни от запуска асфальтобетонных заводов, поскольку может выполнять все срочные работы своими силами.

За счет частных инвестиций воронежские подземные переходы обретают новую жизнь. Горожане уже оценили обновленный переход у Цирка. Найдены инвесторы на реконструкцию объектов на Московском проспекте (Политехнический университет) и на проспекте Революции (Петровский сквер).

Горожане уже оценили обновленный переход у Цирка Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В ближайшее время закончится реконструкция улицы Острогожской - она расширяется. Так что потоки разграничат разделительной полосой. Появится перекресток с круговым движением, строятся «ливневки», велопешеходная инфраструктура, монтируются остановки и светофоры.

Улицы Минской и Землячки «свяжут» - появится альтернативный выезд из густонаселенного микрорайона. Дополнительная дорога особенно пригодится, когда город приступит к реконструкции важнейшего транспортного узла Левобережья - Остужевской развязки.

В планах:

Соответственно не за горами реконструкция самой Остужевской развязки. Также ожидается капитальный ремонт окружной - Антонова-Овсеенко. В целом системная работа по улучшению городских дорог, не только магистралей, но и второстепенных улиц и улиц частного сектора продолжится.

Десятилетия спустя город выполняет важнейшие работы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Необходимо решить проблему пробок на Московском проспекте. Для этого разработан проект связи улиц Шишкова-Тимирязева, а также ведется проектирование дублера Московского проспекта, который продет от Антонова-Овсеенко через улицы 60-й Армии, Солнечную, с выходом на проспект Труда и расширением улицы Свободы.

В мэрии рассчитывают построить альтернативный выезд и из микрорайона Тенистый. Разработана проектно-сметная документация и уже получено положительное заключение Госэкспертизы РФ на строительство через микрорайон «Гардарика» с выходом на проспект Патриотов.

Также важно привести в порядок подземные переходы (на улицах Ворошилова и Димитрова), для которых пока не нашлось инвесторов.

Общественные пространства и пешеходная инфраструктура

Сделано:

Главный городской мемориал - площадь Победы преобразилась! Реализован проект масштабного праздничного оформления центральных улиц города, для этого смонтировано 2366 иллюминационных конструкций и 329 осветительных приборов архитектурной подсветки, которые размещены в восьми скверах, на 13 улицах, 4 площадях, 3 мостах, 2 дамбах и 180 деревьях.

Обновленная площадь Победы порадовала воронежцев Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Город в целом «повернулся лицом» к пешеходам - на строительство и ремонт тротуаров выделяется все больше и больше средств: в 2018 году - 20 млн, в 2019 году - 60 млн, в 2020 году - 113 млн рублей.

Впервые проходит комплексная адаптация тротуаров для удобства маломобильных горожан. В Воронеже был проведен аудит доступности пешеходной инфраструктуры на 30 ключевых улицах центра, выделены средства и начались работы, которые выполняются под надзором экспертов из РУРЦ «Доступная среда».

Впервые проходит комплексная адаптация тротуаров для удобства маломобильных горожан Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Впервые комбинаты благоустройства районов системно ведут работу по понижению уровня грунта на газонах, чтобы дождями его не смывало на тротуар - так в городе будет меньше пыли.

Город раз и навсегда отказался от бессмысленной покраски деревьев в белый цвет. Бордюров также перестанут красить в контрастный бело-черный, кроме мест, где такое обозначение требуется по правилам дорожного движения. В один год все бордюры были приведены к единому цвету. Больше ресурсы на бессмысленную сплошную покраску не тратятся.

Город ярко преображается Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Принято решение о создании красивых стилизованных люков. Эскизы уже продемонстрировали горожанам. Благоустройство становится более современным: начинают появляться, например, приствольные решетки у деревьев, закрытые лотки для отвода дождевых и талых вод.

Продолжается программа благоустройства дворов: на которую направляется по 225 млн рублей в год. За два с половиной года в порядок привели 252 территории у многоэтажек.

В планах:

Предстоит выполнить реновацию проспекта Революции. Проект разрабатывают с помощью не только специализированной подрядной организацией, но и урбанистов и общественников.

Важно продолжить благоустройство общественных территорий, зон отдыха, прилегающих к Адмиралтейской площади и Петровской набережной. Будет идти работа и по благоустройству дворов, пока каждая придомовая территория не получит достойный вид.

Общественный транспорт

Сделано

Новая маршрутная сеть Воронежа разработана с помощью не только традиционных замеров и опросов, но и анализа массивов данных биллинга сотовых операторов.

Воронеж получает новый общественный транспорт Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Впервые во всем общественном транспорте внедрена возможность безналичной оплаты проезда. При этом принят дифференцированный тариф, позволяющий экономить при оплате по карте.

В 2020 году для муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс» закупят сразу 62 современных автобуса большой вместимости на условиях льготного лизинга. Впервые за долгие годы увеличилось и количество троллейбусов: 15 машин, прошедших капремонт, были бесплатно получены от мэрии Москвы и уже работают на линии.

У муниципалитета появилась возможность штрафовать перевозчиков за нарушение условий контракта. Только в 2020 году наложено штрафов на 1,5 млн рублей.

Про троллейбусы также не забывают Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Реализован проект платных парковок. В первый год он, конечно, столкнулся с серьезными трудностями, но сейчас выполняет свою задачу. Стоянка в центре города стала более упорядоченной, увеличилась оборачиваемость парковочных мест, снижен блуждающий трафик и тем самым уменьшились пробки. А значит появилась возможность общественному транспорту быстрее передвигаться.

Продолжается работа по повышению прозрачности работы муниципальной транспортной компании. Об успехах в это направлении говорит хотя бы то, что в два с половиной раза сократилась задолженность перед поставщиками.

Восстанавливаются и выходят на линию автобусы большого класса, которые до этого несколько лет простаивали из-за поломок Частные перевозчики обновляют подвижной состав: за 2019-2020 годы выведено на линию 189 новых машин разного класса.

Многое еще предстоит сделать Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

Новая маршрутная сеть должна начать работать. Общественный транспорт должен быть доступен и в вечернее время. Для этого понадобится качественная диспетчеризация.

Вместе с этим будет увеличен класс подвижного состава на большинстве маршрутов. А дублирующего транспорта станет меньше. Вместе этого появится возможность бесплатных пересадок по специальной карте. Так что больше не будут случаться «гонки» за пассажирами.

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