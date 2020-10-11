Экватор первого срока мэра Воронежа Вадима Кстенина: как изменились озеленение города и система ЖКХ

Наш город один из немногих, который продолжил расселение аварийного жилищного фонда после окончания федеральных программ Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 апреля 2018 года состоялась инаугурация главы Воронежа Вадима Кстенина. Впервые мэр нашего города был избран не на прямых выборах, а депутатами городской Думы. С тех пор прошло два с половиной года: можно сказать, что мы подошли к экватору срока полномочий главы Воронежа. Поэтому мы решили собрать в одном материале все, что сделано в городе за прошедшее время.

В города стали массово применять многолетние растения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Озеленение города

Сделано:

Впервые масштабный проект реконструкции озелененной территории реализуется не за счет бюджета, а в рамках концессионного соглашения. Речь о парке «Дельфин». В его обновление будет вложено 140 миллионов рублей частных инвестиций, при этом он останется общедоступным и муниципальным.

В города стали массово применять многолетние растения. Благодаря этому ежегодные траты на высадку однолетников на клумбах уменьшились. Появилось и вертикальное озеленение.

Впервые город перестанет выбрасывать порубочные остатки: муниципалитет купил мощную дробильную машину, которая перерабатывает ветки. Щепу же можно использовать, например, для отсыпки открытого грунта.

Все дело - в деталях Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Завершилось благоустройство скверов Пушкина и Комсомольского, Димитровского, Индустриального и Ростовского бульваров, территории у музея «Арсенал» и других.

В целом за два с половиной года в городе появилось 13 858 деревьев. Из них 7301 - за счет бюджета и 6557 - внебюджетных источников. А также 76 733 кустарников: 50 013 - за бюджет и 26 720 - за внебюджетные средства.

В целом за два с половиной года в городе появилось 13 858 деревьев Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

На финишную прямую выходит реконструкция парка «Орленок». Впереди обновление главной зеленой зоны Советского района - парка «Танаис» - рассматривается вариант с концессионным соглашением.

Необходимо провести реконструкцию второй очереди Воронежского центрального парка, а также благоустройство парков «Мостозавода» и «Южного». Ежегодно планируется создавать и небольшие зеленые зоны в шаговой доступности, такие как скверы Челюскинцев, Ватутина, Калашникова. Для пересадки взрослых деревьев муниципалитет хочет купить специальную технику.

ЖКХ

Изношенный и проблемный муниципальный теплоэнергетический комплекс получил в рамках концессионного соглашения значимые частные инвестиции: за 15 лет в него направят 3,65 млрд рублей. Из этой суммы около 2 млрд пойдет на реконструкцию сетей, порядка 1,5 млрд — на реконструкцию оборудования ЦТП и котельных. Теперь ежегодно заменяют около 20 километров магистралей сетей только в зоне концессии.

Впервые в Воронеже построен цех механического обезвоживания осадка на правобережных очистных сооружениях. Он позволяет минимизировать использование иловых карт и уменьшить неприятные запахи.

Воронеж из года в год выполняет показатели ввода жилья в эксплуатацию. При этом наш город один из немногих, который продолжил расселение аварийного жилищного фонда после окончания федеральных программ - уже в рамках муниципальной.

В 2020 году будет снесено в общей сложности 27 аварийных расселенных домов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Приняты решения о развитии 26 застроенных территорий общей площадью более 85 гектаров. По 13 из них проведены аукционы, по 9 территориям ( более 27 гектаров) заключены договоры о развитии. Всего будет расселено 97 ветхих домов общей площадью более 56 тысяч кв.м. Уже расселено 22 дома.

В 2020 году будет снесено в общей сложности 27 аварийных расселенных домов. Освобождающаяся территория может быть использована для нужд города либо для последующей застройки.

Уборка тротуаров от снега и наледи зимой максимально переведена на механизированный способ. Каждый районный комбинат получил в распоряжение мини-технику. В то же время с 380 до 520 человек увеличилось количество рабочих ручной уборки. Конечно, была закуплена и крупная спецтехника - ее количество выросло с 200 до 350 единиц.

Каждый районный комбинат получил в распоряжение мини-технику и большую спецтехнику Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Продолжается реализация концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения (первая инвестпрограмма с объемом финансирования в 2,56 млрд рублей реализована к 2018 году, вторая - на 4,07 млрд рублей - реализуется в 2019-2024 годах. А на улицах частного сектора появляется современная канализация («Песчанка», улиц Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. Дуговой).

Продолжается реализация концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

Необходимо привести в порядок все контейнерные площадки в Воронеже для организации раздельного сбора мусора. Средства на это уже выделены. Продолжится и развитие мощностей водоснабжения и водоотведения (строительство ВПС-21, КНС-8 с коллекторами), строительство сетей канализации для улиц частного сектора.

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