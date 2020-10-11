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Общество

Экватор первого срока мэра Воронежа Вадима Кстенина: как изменились озеленение города и система ЖКХ

Рассказываем, как обстоят дела с основными сферами жизни города
Олег ИВАНОВ
Наш город один из немногих, который продолжил расселение аварийного жилищного фонда после окончания федеральных программ

Наш город один из немногих, который продолжил расселение аварийного жилищного фонда после окончания федеральных программ

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 апреля 2018 года состоялась инаугурация главы Воронежа Вадима Кстенина. Впервые мэр нашего города был избран не на прямых выборах, а депутатами городской Думы. С тех пор прошло два с половиной года: можно сказать, что мы подошли к экватору срока полномочий главы Воронежа. Поэтому мы решили собрать в одном материале все, что сделано в городе за прошедшее время.

В города стали массово применять многолетние растения

В города стали массово применять многолетние растения

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Озеленение города

Сделано:

Впервые масштабный проект реконструкции озелененной территории реализуется не за счет бюджета, а в рамках концессионного соглашения. Речь о парке «Дельфин». В его обновление будет вложено 140 миллионов рублей частных инвестиций, при этом он останется общедоступным и муниципальным.

В города стали массово применять многолетние растения. Благодаря этому ежегодные траты на высадку однолетников на клумбах уменьшились. Появилось и вертикальное озеленение.

Впервые город перестанет выбрасывать порубочные остатки: муниципалитет купил мощную дробильную машину, которая перерабатывает ветки. Щепу же можно использовать, например, для отсыпки открытого грунта.

Все дело - в деталях

Все дело - в деталях

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Завершилось благоустройство скверов Пушкина и Комсомольского, Димитровского, Индустриального и Ростовского бульваров, территории у музея «Арсенал» и других.

В целом за два с половиной года в городе появилось 13 858 деревьев. Из них 7301 - за счет бюджета и 6557 - внебюджетных источников. А также 76 733 кустарников: 50 013 - за бюджет и 26 720 - за внебюджетные средства.

В целом за два с половиной года в городе появилось 13 858 деревьев

В целом за два с половиной года в городе появилось 13 858 деревьев

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

На финишную прямую выходит реконструкция парка «Орленок». Впереди обновление главной зеленой зоны Советского района - парка «Танаис» - рассматривается вариант с концессионным соглашением.

Необходимо провести реконструкцию второй очереди Воронежского центрального парка, а также благоустройство парков «Мостозавода» и «Южного». Ежегодно планируется создавать и небольшие зеленые зоны в шаговой доступности, такие как скверы Челюскинцев, Ватутина, Калашникова. Для пересадки взрослых деревьев муниципалитет хочет купить специальную технику.

ЖКХ

Изношенный и проблемный муниципальный теплоэнергетический комплекс получил в рамках концессионного соглашения значимые частные инвестиции: за 15 лет в него направят 3,65 млрд рублей. Из этой суммы около 2 млрд пойдет на реконструкцию сетей, порядка 1,5 млрд — на реконструкцию оборудования ЦТП и котельных. Теперь ежегодно заменяют около 20 километров магистралей сетей только в зоне концессии.

Впервые в Воронеже построен цех механического обезвоживания осадка на правобережных очистных сооружениях. Он позволяет минимизировать использование иловых карт и уменьшить неприятные запахи.

Воронеж из года в год выполняет показатели ввода жилья в эксплуатацию. При этом наш город один из немногих, который продолжил расселение аварийного жилищного фонда после окончания федеральных программ - уже в рамках муниципальной.

В 2020 году будет снесено в общей сложности 27 аварийных расселенных домов

В 2020 году будет снесено в общей сложности 27 аварийных расселенных домов

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Приняты решения о развитии 26 застроенных территорий общей площадью более 85 гектаров. По 13 из них проведены аукционы, по 9 территориям ( более 27 гектаров) заключены договоры о развитии. Всего будет расселено 97 ветхих домов общей площадью более 56 тысяч кв.м. Уже расселено 22 дома.

В 2020 году будет снесено в общей сложности 27 аварийных расселенных домов. Освобождающаяся территория может быть использована для нужд города либо для последующей застройки.

Уборка тротуаров от снега и наледи зимой максимально переведена на механизированный способ. Каждый районный комбинат получил в распоряжение мини-технику. В то же время с 380 до 520 человек увеличилось количество рабочих ручной уборки. Конечно, была закуплена и крупная спецтехника - ее количество выросло с 200 до 350 единиц.

Каждый районный комбинат получил в распоряжение мини-технику и большую спецтехнику

Каждый районный комбинат получил в распоряжение мини-технику и большую спецтехнику

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Продолжается реализация концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения (первая инвестпрограмма с объемом финансирования в 2,56 млрд рублей реализована к 2018 году, вторая - на 4,07 млрд рублей - реализуется в 2019-2024 годах. А на улицах частного сектора появляется современная канализация («Песчанка», улиц Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. Дуговой).

Продолжается реализация концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения

Продолжается реализация концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В планах:

Необходимо привести в порядок все контейнерные площадки в Воронеже для организации раздельного сбора мусора. Средства на это уже выделены. Продолжится и развитие мощностей водоснабжения и водоотведения (строительство ВПС-21, КНС-8 с коллекторами), строительство сетей канализации для улиц частного сектора.

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