Коронавирус в Воронеже, последние новости на 10 октября 2020: новые ограничения, актуальная статистика, рейды по маршруткам

С коронавирусом в регионе скончались 226 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество зараженных коронавирусом в Воронежской области достигло 19 654 человек. По данным регионального оперштаба к 10 октября, выздоровели 17 358 пациентов. Скончались с коронавирусом 226 жителей региона.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в области губернатор подписал указ о введении новых ограничений. Так, запрещается проведение выставок и ярмарок.

От кафе и ресторанов требуется заполняемость не более 50%, при этом должна сохраняться расстановка перегородок или столов на расстоянии не менее 1,5 метра. Закрываются детские комнаты, танцплощадки, караоке, а с 12 октября нельзя проводить массовые торжества, банкеты и корпоративы.

В торговых точках и ТРЦ должно соблюдаться правило: один посетитель на четыре квадратных метра. Посетители и сотрудники должны быть в масках.

Также с понедельника всем работодателям рекомендуют перевести сотрудников на удаленку. В обязательном порядке это касается людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания (если не нарушает деятельности организации).

Кроме того, вернувшимся в Воронежскую область после пересечения госграницы рекомендовано в течение трех дней пройти тест на СOVID-19 и находиться на изоляции до получения отрицательного результата.

В Воронеже наказали семь транспортных предприятий, пассажиры которых ездят без средств защиты. В то время как масочный режим, введенный в регионе с 12 мая, никто не отменял. Мэрия продолжит рейды и на следующей неделе.