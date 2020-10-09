Пожилые воронежцы получили помощь и консультации от депутатов

фото Воронежской областной Думы

С 5 по 9 октября приемы прошли на 40 площадках. Всего за время проведения тематической недели приемов поступило свыше 450 обращений от граждан пожилого возраста. Причем из-за ужесточения противовирусных требований большая часть общения проходила в онлайн-режиме. По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова участие в приемах граждан приняли партийцы всех уровней.

фото Воронежской областной Думы

Так, 9 октября на связь с депутатом Воронежской областной Думы Мариной Андрейчук вышли сотрудники и постояльцы областного геронтологического центра. В режиме видеоконференции пожилые люди смогли задать вопросы, касающиеся индексации пенсий, правильности начисления пенсионных выплат, а также льготного обеспечения инвалидов средствами реабилитации. На все вопросы депутат облдумы Марина Андрейчук и приглашенные специалисты дали исчерпывающие ответы.

фото Воронежской областной Думы

– Мы понимаем, что у людей старшего поколения, особенно сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, много вопросов. Но главное – это чувство одиночества. Поэтому наша задача не только помочь в решении реальных проблем, но и просто выслушать, приободрить, дать понять, что они не одни. Мы привлекали для оказания консультативной помощи депутатов, представителей исполнительной власти для того, чтобы рассказать пожилым людям, как грамотно действовать в той или иной ситуации, – отметила Марина Андрейчук.

В работе приемных приняли также участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты областного и городского парламентов, а также специалисты профильных ведомств – Пенсионного фонда, органов социальной защиты, департамента здравоохранения, труда и занятости населения, фонда социального страхования.

фото Воронежской областной Думы

–– В ходе недели приемов использовались различные формы работы – подавляющая часть приемов состоялась в дистанционном формате, также проходили личные приемы граждан с соблюдением всех санитарных норм, была организована работа «горячих линий», консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В рамках тематической недели приемов воронежцы старшего поколения смогли получить консультации по вопросам здравоохранения, социального обслуживания, ЖКХ, помощь в решении бытовых проблем. Половина всех вопросов была решена в день обращения, работа над остальными взята под личный контроль депутатами Воронежской областной Думы и специалистами профильных департаментов правительства.

фото Воронежской областной Думы

Отметим, что в Воронежской области люди пожилого возраста составляют около 30% населения, и все они охвачены различными мерами социальной поддержки. Это ежемесячные денежные выплаты, компенсация жилищно-коммунальных услуг и оплаты капремонта, расширенный пакет медицинских услуг для лиц пенсионного возраста, скидки на проезд, имущественные налоги и многое другое.

В рамках нацпроекта «Демография» в регионе реализуются программы, направленные на повышение качества жизни и благополучия людей пожилого возраста. Развивается система профилактических осмотров пожилых граждан в сельской местности, в регионе активно внедряют систему долговременного ухода за воронежцами старшего поколения.