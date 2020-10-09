В Воронеже продолжают благоустраивать дворы

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Работа по их благоустройству продолжается. Об этом рассказали в городской Думе.

Всего в этом году преобразились 58 дворов многоэтажек областного центра. Расположены они в разных районах. Так, были отремонтированы по 10 дворов в Левобережном и Коминтерновском районах, 13 – в Ленинском, 9 – в Советском и 7 – в Железнодорожном.

Напомним, работы в этом направлении ведутся с 2018 по 2024 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в Воронеже запланировано благоустройство 459 дворов и 92 общественно значимых пространств на общую сумму 2,8 млрд рублей.

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Многие вопросы решаются по наказам избирателей. Например, на округе №1 депутат Владимир Ходырев решил вопрос установки различных элементов благоустройства в 15 дворах. Где-то не хватало лавочек или песочниц, а где-то требовалось полностью оборудовать детскую площадку или установить спортивные тренажеры. В этот округ входит несколько микрорайонов. Самым спортивным оказался поселок Краснолесный. Сразу на трех улицах – Боровиковая, Приграничная и Столля – появились спортивные тренажеры. Также обновили ограждение стадиона «Локомотив». Впоследствии его планируют передать на баланс средней школе №24. Еще на пяти дворовых территориях, расположенных в Сомово и Отрожке, было проведено комплексное благоустройство.

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В трех дворах микрорайона Отрожка, которые входят во второй округ (прежде его представлял депутат Алексей Пинигин, теперь здесь избран Дмитрий Швецов), установили два детских игровых комплекса, отдельные элементы благоустройства и тренажеры.

В 24-м избирательном округе детское и спортивное оборудование появилось в 14 дворах. Здесь интересы избирателей в городской Думе представляет Александр Сысоев.

В округе №9, от которого в городской парламент избран Александр Провоторов, сейчас благоустраивается 6 дворовых территорий и одна общественно значимая – на улице Героев Сибиряков, №№ 81,83, 50, 52 и проспекте Патриотов № 18.

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Примечательно, что инициаторами работ выступают сами местные жители. А после их начала контролируют ход благоустройства и качество. Если претензии у горожан возникают, подрядчик устраняет недостатки за собственный счет.