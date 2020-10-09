Воронежцы сэкономили более 17 млн рублей при оплате проезда картой «Мир»

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По ее условиям пассажиры могут безналично оплачивать проезд в городском транспорте, да еще и с существенной скидкой. Акция стартовала 1 сентября и продлится до 31 декабря 2020 года. Уже за месяц воронежцы смогли сэкономить более 17 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Если пассажиры оплачивают проезд в городских маршрутках картой «Мир» любого банка, то они платят уже не 21 рубль, а всего 17 рублей. Напомним, при наличном расчете поездка составит 23 рубля.

Мэрия Воронежа провела переговоры с представителями национальной платежной системы и акцию запустили в Воронеже.

Как уточнили в горадминистрации, сейчас порядка 70% пассажиров городском транспорте оплачивают проезд безналично. Из них по карте «Мир» – 44-46%.

– Это говорит о том, что горожанам акция понравилась. Более того, за то время, что действует скидка, – а это чуть больше месяца – воронежцам уже удалось сэкономить 17, 2 млн. рублей. Я считаю, что городом было принято очень правильное и своевременное решение, особенно, когда воронежцы в той или иной мере ощутили на себе последствия веденного ранее в регионе режима ограничений в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Градоначальник подчеркнул, что транспортные компании во время проведения акции не несут убыток. Выпадающие доходы компенсируются платежной системой.

В этом году акцию «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле» поддержали и другие города России. Среди них – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск и др.