Что сезон грядущий готовит воронежским охотникам

фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

В этом году на федеральном уровне приняты новые правила охоты. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Сейчас региональный департамент разрабатывает документы для приведения местного охотничьего законодательства в соответствие с федеральным.

ЧТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ПОЯВИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ ОХОТЫ?

Одни из самых ожидаемых новшеств – разрешение пристрелки оружия в охотугодьях, (но только в период охоты и при наличии разрешения на ее осуществление), а также право участия охотников в регулировании численности отдельных видов животных.

Новые правила также расширили возможности охоты на волка, лисицу, енотовидную собаку. Охота на селезней и уток с использованием подсадных с 2021 года разрешается в период с 1 марта по 16 июня и составляет не менее 30 календарных дней. Но конкретные ее сроки устанавливаются губернатором на уровне региона.

Нововведения упорядочили применение тепловизоров и ПНВ для добычи в темное время копытных животных, волка, шакала, барсука, бобра, енотовидной собаки.

В целях безопасности при загонных коллективных охотах отныне обязательно использование сигнальной одежды – светоотражающих жилетов. Причем, как ночью, так и днем. Жилеты обязательны в ночное время также и при охоте на копытных, волка и лисицу.

Новые правила расширили полномочия охотинспекторов и губернаторов. Так, теперь инспектор имеет право требовать от охотника разрядить оружие, если оно заряжено. За неподчинение этому требованию составляется протокол. Кроме того, при проверке охотник обязан не просто предъявлять документы, а передавать их в руки инспектору.

Теперь губернаторы вправе вводить ограничения охоты, не затрагивающие применения охотничьего оружия и ограничения его использования. Например, определять виды разрешенной охоты в регионе или запретить её полностью. И, как уже мы сказали выше, - глава региона устанавливает или переносит сроки весенней охоты в пределах допустимых федеральных сроков.

ЗАСУХА ВМЕШАЛАСЬ В ПЛАНЫ

В октябре традиционно начинается охота на пушных зверей. К сожалению, в этом году погода нарушила планы охотников. Из-за засухи и высокого риска возникновения лесных пожаров через несколько дней после открытия в августе запретили осеннюю охоту на уток, до 23 октября. Пока не ясно, начнется ли в срок охота на пушных зверей, но выдача разрешений, тем не менее, в самом разгаре. Где и когда можно их получить, читайте ниже.

Накануне открытия зимнего сезона «Комсомолка» попросила департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области ответить на вопросы наших читателей.

Где можно ознакомиться с правилами ведения охоты?

Действующие сейчас правила охоты утверждены приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512. Параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Воронежской области утверждены указом губернатора Воронежской области от 14.08.2012 № 280-у. Эти документы находятся в свободном доступе в сети «Интернет».

Охотники давно ждут официальную карту охотничьих угодий области в электронном виде. Когда она появится?

Схема охотничьих угодий Воронежской области по состоянию на 1 марта 2020 года размещена на странице департамента на портале правительства Воронежской области в разделе «Контрольно-надзорная деятельность». Последние изменения в структуре охотничьих угодий и ограничениях охоты охотники могут уточнять в департаменте, а также у охотпользователей при получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Сколько процентов угодий области составляют сегодня общедоступные угодья области? Ведется ли работа по увеличению площадей таких угодий?

В соответствии с требованиями федерального закона общедоступные охотничьи угодья занимают более 25% от общей площади угодий Воронежской области. Поэтому необходимости в увеличении их площади на сегодня нет.

Сколько случаев браконьерства выявлено в этом году? Каждый ли случай нарушений правил охоты приводит к аннулированию охотничьего билета?

Ежегодно специалистами госохотнадзора выявляется порядка 700 нарушений охотничьего законодательства. В том числе около 10 случаев злостного браконьерства с ущербом животному миру. Работа по предотвращению браконьерства путем проведения постоянных рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях, усиленной охраны наиболее проблемных участков позволяет минимизировать случаи незаконной добычи животных.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях лишение права осуществления охоты (аннулирование охотничьего билета) предусмотрено при нарушении сроков охоты, способов охоты, использования запрещенных орудий охоты, а также при повторном в течение года нарушении охотничьего законодательства.

При встрече с охотинспектором в угодьях, как определить, что он настоящий и находится при исполнении своих обязанностей?

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и Административным регламентом исполнения органами государственной власти субъектов РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного охотничьего надзора, утвержденным приказом Минприроды России от 27.06.2012 № 171, охотинспектор при проведении проверки соблюдения требований охотничьего законодательства обязан предъявить служебное удостоверение. Законность проведения проверки в конкретное время, в конкретном месте подтверждается плановым (рейдовым) заданием, оформленным в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Постановлением правительства области №790 от августа текущего года в ряде местностей региона запретили охоту до 2025 года, с чем это связано? И, возвращаясь к вопросу карты – охотников интересует карта, а не словесные описания, подобных закрытых участков - для того, чтобы не стать нарушителями.

Зоны охраны охотничьих ресурсов, на которых ограничивается охота на определенные виды охотничьих ресурсов, создаются в целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов». Подобные запреты способствуют увеличению численности конкретных видов животных, (например, зайца-русака) не только на закрытой территории, но и в окружающих охотничьих угодьях.

Схемы таких зон, образованные в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 20.08.2020 № 790, размещены на геопортале охотничьих угодий России «Huntmap.ru». Перейти на него можно по ссылке на странице департамента на портале правительства Воронежской области в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Как инспекция оценивает положение дел в частных охотхозяйствах области? Были ли выявлены нарушения в этом году в таких организациях? По отзывам охотников, по большей части работа таких организаций выглядит как какое-то собирание денег за воздух, визуально никакой работы хозяйствами в угодьях не ведется, зверя почти нет.

На территории Воронежской области по состоянию на 01.10.2020 года зарегистрировано 45 охотпользователей. Понятие «частные охотхозяйства» в действующем законодательстве отсутствует.

Уровень развития охотничьих хозяйств различается и зависит как от отношения охотпользователя к ведению охотничьего хозяйства, так и от качества закрепленных охотничьих угодий. Департамент проводит плановые (в соответствии с планом проверок, согласованным прокуратурой Воронежской области) и внеплановые (по обращениям граждан) проверки деятельности охотпользователей, в случае выявления нарушений законодательства виновные привлекаются к административной ответственности. В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса все проверки отменены.

В случае необходимости департамент готов дать необходимую информацию по ведению охотничьего хозяйства конкретными охотпользователями.

В 2009 году в области был создан совет охотпользователей. Существует ли сейчас такая структура, чем она занимается, приняты ли за последнее время какие-либо новшества по охотпользованию в области?

Некоммерческое партнерство «Союз охотпользователей Воронежской области» создано с целью координации деятельности охотпользователей по ведению охотничьего хозяйства, консолидации усилий членов Союза по сохранению охотничьих ресурсов и действует в настоящее время. При участии членов Союза на территории Воронежской области активно развивается популяция косули в качестве альтернативы кабану, численность которого резко снижена в связи с угрозой распространения вируса африканской чумы свиней, а также развивается полувольное содержание охотничьих ресурсов.

Охотники в последнее время редко встречают в угодьях зайца, из чего сделали вывод, что его численность резко сократилась. Так ли это?

Желание охотников «встретить зайца» свидетельствует о крайне низком уровне их подготовки. К сожалению, простота получения охотничьего билета в настоящее время привела к появлению в охотничьих угодьях большого количества случайных людей, не имеющих представления о местообитаниях животных и их повадках. Для настоящих охотников поиск и выслеживание добычи являются составной частью охоты, которые доставляют удовольствие и приносят результат в виде добычи.

Численность зайца-русака на территории Воронежской области в последнее время, действительно, имеет тенденцию к снижению. Основная причина этого – интенсивное использование средств химизации при ведении сельского хозяйства. Мерой по стабилизации численности зайца, которую реализуют охотпользователи под руководством департамента, является создание зон охраны охотничьих ресурсов, на которых на определенный период запрещается проведение любительской и спортивной охоты, о чем уже упоминалось выше.

Как обстоят дела с поголовьем кабанов, и какая информация есть по африканской чуме в регионе?

Поголовье кабана в охотничьих угодьях Воронежской области и на ООПТ областного значения по учетным данным 2020 г. составляет 1041 особь, что примерно в 4 раза меньше, чем в 2012 году. Департамент проводит целенаправленную работу по ограничению плотности кабана в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов. Благодаря этому в охотничьих угодьях Воронежской области и на особоохоаняемых природных территоориях областного значения с 2013 года африканская чума свиней среди диких кабанов не фиксировалась.

Охотники просят разрешить регулирование численности лисы в угодьях области в течение круглого года, как это принято в соседних регионах.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» добыча охотничьих ресурсов, в том числе в рамках регулирования численности, осуществляется по разрешениям. Порядок выдачи разрешений определен приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц». Пока право на регулирование численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях предоставляется работникам юридического лица или индивидуальным предпринимателям, выполняющим обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранения охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора. Выдача разрешений на регулирование численности охотничьих ресурсов охотникам будет возможно только после внесения соответствующих изменений в подзаконный акт.

В этом году осенняя охота на уток была закрыта через несколько дней после открытия. Причины закрытия вполне понятны, но информация о таком решении была опубликована в прессе только через несколько дней и встретила некоторых охотников буквально на охоте. Каким образом лучше всего отслеживать такие закрытия? Официальный портал департамента для этого не подходит, там регулярно добавляется огромное количество материалов, и отследить что-то конкретное по узкому профилю – охота очень трудно.

Отследить введение срочных запретов на осуществление охоты можно только через средства массовой информации, в том числе в интернете. Кроме того, информация о введении запрета оперативно доводится до всех охотпользователей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), которые принимают меры по ее распространению.

Учитывая, что не все охотники могут быть своевременно проинформированы о введении запрета, специалисты госохотнадзора на первый раз предупреждают охотников в охотничьих угодьях о наличии запрета без возбуждения дел об административном правонарушении. Протокол составляется только при повторной встрече охотника в охотничьих угодьях.

Может ли охотинспекция порекомендовать участки местности, пригодные для пристрелки охотничьего оружия в угодьях.

Пристрелка (использование) охотничьего огнестрельного оружия может проводиться в любых охотничьих угодьях в сезон охоты, при наличии необходимых разрешительных документов на охоту.

КОМПЕТЕНТНО

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА НЕРЕАЛИЗОВАННУЮ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА ОХОТЫ ПУТЕВКУ?

В связи с введенным губернатором запретом на охоту, большая часть сезона охоты этой осенью оказалась закрыта. Многие охотники, заранее получившие путевки в коммерческие охотхозяйства, так и не попали на охоту. Можно ли вернуть деньги за нереализованные путевки? Этот вопрос мы адресовали руководителю Воронежского Стрелкового клуба ДОСААФ Альберту Горбачеву.

- В силу специфики работы нашего клуба, направленной в том числе на правовое просвещение владельцев оружия в сфере охотничьего и оружейного законодательства к нам, к нам поступает большое количество вопросов, связанных с этой проблемой, - рассказал Альберт Горбачев. - Путевка является подтверждением того, что между охотником и охотхозяйством заключен договор об оказании охотхозяйством услуг охотнику. Такой договор фактически является обычным гражданско-правовым договором, и может, как содержать себе пункты, оговаривающие случаи возврата средств, так и может не содержать их. В связи с этим, рекомендуем охотникам, заранее изучить договор, который вы заключаете с охотхозяйством и выяснять механизм возврата средств. В противном случае у вас не будет оснований вернуть средства за фактически не оказанные вам услуги по одной простой причине – договор такого просто не предусматривает.

ЗНАЙ!

ГДЕ И КОГДА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ?

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет производиться по адресу: г. Воронеж, ул. Платонова, 12, 2 этаж, кабинет 5 (понедельник–пятница с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00), в период с 1 октября 2020 года по 31 января 2021 года.