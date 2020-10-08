Коронавирус в Воронеже, последние новости на 8 октября 2020: контингент зараженных, карантин в школах, отмена приема в поликлиниках

В области скончались 224 человека с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество зараженных коронавирусом за время эпидемии достигло 19 265 человек. Как сообщила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Фуфаева, около 37% инфицированных - работающие люди, 18,7% - пенсионеры, порядка 17,5% - неработающие. Со второй половины сентября санитарные врачи отмечают рост числа заболевших COVID-19 среди работников сферы образования, госслужащих, сотрудников ЧОП, сферы общественного питания и представителей офисных работников. Возраст зараженных остается практически неизменным: более 90% - взрослые, из них основная часть - люди 30-49 лет.

По данным регионального оперштаба, выздоровели 16 979 пациентов. Скончались с коронавирусом 224 жителя Воронежской области. Отметим, что воронежские власти вновь решили публиковать ежедневную статистику о количестве зараженных.

Сейчас в регионе под лечение больных COVID-19 перепрофилировано 3913 коек в 35 медорганизациях. К концу недели планируется открыть еще 160 мест.

Накануне облздрав сообщил, что поликлиники временно приостанавливают плановый консультативно-диагностический прием взрослых пациентов. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Осматривать будут только детей. Из взрослых исключение сделали для пациентов с новообразованиями, хроническими неинфекционными заболеваниями и пациенток женских консультаций.

По мнению санитарных врачей, причинами активного распространения инфекции в регионе являются несоблюдение социальной дистанции и особенно несоблюдение масочного режима. Особенно среди пассажиров общественного транспорта и посетителей торговых точек.

Также на заседании регионального оперштаба 7 октября сообщили, что сейчас полностью закрыты на карантин семь школ и один детский сад, из них из-за коронавирусной инфекции - только одно учебное заведение, а остальные учреждения - из-за ОРВИ.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов добавил, что с 21 сентября число детей, не посещающих школы, не растет. На дистанционное обучение с начала учебного года перешли около 1,5% учеников, а это чуть более четырех тысяч человек. По результатам «утреннего фильтра» от занятий ежедневно отстраняются не более десяти человек - учеников или работников образовательного учреждения. Этот показатель также остается стабильным.