Глава Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга принял участие в международном онлайн-семинаре по атомной энергетике

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В семинаре, который прошел в онлайн-формате, приняли участие представители муниципалитетов из 9 стран: Швеции, Словении, Бельгии, Нидерландов, Испании, Венгрии, Финляндии, Великобритании, России. Основными темами обсуждения стали вопросы вывода атомных энергоблоков из эксплуатации и обращение с радиоактивными отходами.

О ключевых событиях в российской атомной энергетике в 2020 году рассказал председатель Фонда «Ассоциаций территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»), глава городского округа город Нововоронеж, заместитель директора по экономике и финансам Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

«Сейчас, когда потребность в чистой энергии в мире постоянно растет, доверие властей, общественности и населения к атомной энергетике являются необходимыми условиями энергетической безопасности стран, поэтому особенно важно создавать единое международное информационное пространство, позволяющее получить достоверную информацию по деятельности предприятия атомной отрасли», – отметил после семинара Николай Нетяга.

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Напомним, GMF создана в 2000 году с целью обмена информацией и опытом в сфере эффективного и безопасного управления атомными объектами на территориях муниципалитетов расположения атомных объектов Европы. Российский Фонд «АТР АЭС» вступил в Ассоциацию в 2019 году.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС