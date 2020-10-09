Дороги, которые мы строим, нередко служат дольше гарантийного срока

ООО «Дорожник» завело на путепровод на ул. 9 Января увеличенное количество спецтехники, чтобы выполнить свой объем в срок.

Михаил БОБРЫШЕВ

В начале декабря воронежские автомобилисты получат новогодний подарок. В Железнодорожном районе откроется новая дорога - дублер Ленинского проспекта.

В этом году ООО «Дорожник» отремонтировало улицу Ростовскую в Воронеже.

ПОДАРОК ДЛЯ ВОРОНЕЖСКИХ АВТОМОБИЛИСТОВ

Магистраль будет связывать по прямой (через лес) улицы Минскую и Землячки. Это избавит жителей Отрожки и микрорайона «Больница Электроника» от стояния в бесконечных пробках на Остужевском кольце, а также уведет большой поток автомобилей от проспекта.

Новая дорога будет иметь две полосы движения протяженностью около километра. Торги на строительство новой трассы выиграла воронежская компания «Дорожник».

Ее сотрудники уже приступили к работам. Магистраль будет проходить через лесную зону по месту существующей просеки. Неподалеку от нее автомобилисты за много лет накатали объездной путь. Однако пост- роить на его месте дорогу, как пояснил директор по строительству ООО «Дорожник» Сергей Грачев, не представляется возможным из-за большого количества проложенных здесь коммуникаций - газопровода, сетей водоснабжения и водоотведения.

По просеке дорожникам придется вынести только 25 погонных метров сетей, что значительно им облегчит задачу. Кроме того, практически не придется вырубать деревья, что тоже очень важно. И, помимо всего прочего, новая дорога будет иметь правильную трассировку и выходить ровно в створ улицы Витрука, образуя полноценный перекресток. Для безопасности дорожного движения на нем установят светофор.

Также вдоль новой дороги построят сети наружного освещения, тротуар, обустроят остановочные павильоны.

По словам Сергея Грачева, ООО «Дорожник» строит магистрали по нормативам, рассчитанным на большие нагрузки.

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ВИАДУКА НА 9 ЯНВАРЯ УКРЕПИЛИ ГЕОРЕШЕТКОЙ

Еще один важный для города объект, в реконструкции которого приняло участие ООО «Дорожник», - это путепровод на улице 9 Января. Завершающий аккорд по укладке проезжей части сооружения исполнили его сотрудники. После грандиозных работ техническое движение на объекте открыли 1 октября.

- Сверху слоев щебня разной фракции мы применили армированную георешетку, которую закрепили щебеночно-мастичным покрытием. Это увеличит срок службы проезжей части. Поскольку дневные температуры уже не такие высокие, как летом, асфальт мы должны были уложить максимально быстро, поэтому завели на объект увеличенное количество спецтехники: два асфальтоукладчика, порядка восьми катков и гудронатор, - пояснил Сергей Грачев.

Кроме того, в Воронеже в этом году ООО «Дорожник» вернулось на улицу Ростовскую. Последний раз оно ее капитально ремонтировало восемь лет назад - фактически дорога прослужила в 1,5 раза дольше гарантийного срока.

- На Ростовской притом, что нормативный срок службы дороги пять лет, за эти годы не образовалось даже ямок, - подчеркнула главный инженер ООО «Дорожник» Татьяна Грачева.

В целом в год компания вводит в строй дороги в нескольких районах области. Так, в 2020-м ООО «Дорожник» в Воронежской области по госзаказу капитально отремонтировало 12 километров трассы к селу Анновка в Бобровском районе. Сейчас рабочие организации ведут строительство дороги между селами Круглое и Михайловка недалеко от Нововоронежа, дороги к селу Каразеево под Богучаром. В последнем случае рабочим предстоит проложить через лес более пяти километров полотна. И это только часть работы, которую компании предстоит завершить в текущем году.

- Гарантийный срок объектов, на которые мы заходим, составляет в среднем пять лет. В течение этого времени из-за большегрузов могут появляться незначительные повреждения. Поэтому в текущем режиме мы меняем только верхние слои асфальтобетона, не тревожа основание дороги. Оно может оставаться в удовлетворительном состоянии и все восемь лет за счет того, что мы строим по современным нормативам, рассчитанным на большие нагрузки, - рассказал Сергей Грачев.

Вячеслав Зайцев и его соседи вложили в благоустройство двора всю душу.

«СТРОИТЕЛИ ОТРАБОТАЛИ ПО-ЧЕСТНОМУ»

Помимо дорог компания уже много лет специализируется на благоустройстве дворовых территорий. В рамках соответствующей муниципальной программы в этом году у ООО «Дорожник» почти 80 таких объектов. Один из них - воронежский двор на улице Кардашова, 7. Аккуратные клумбы с гортензиями опоясывают дорожки, выложенные из плитки. Рядом с выходами из подъездов выложен тротуар. Часть уютного двора занимает детская площадка, рядом с которой стоят лавочки. При беглом взгляде кажется, что во дворе почти нет машин. Однако это нет так. Жители вместе с ООО «Дорожник» придумали убрать парковку подальше от подъездов. Посторонние машины в закрытый двор заехать не могут, а для жителей - и пешеходов, и автомобилистов - этого пространства достаточно.

Камерную атмосферу двора в тихом центре города время от времени разбавляет колокольный звон Спасской церкви. В то же время расположенные рядом многоэтажки не дают забыть о том, что на дворе 21-й век. Один из жителей дома, актер театра драмы им. А. Кольцова Вячеслав Зайцев, рассказал, что риелторы, когда описывают достоинства новодела, всегда упоминают Кардашова, 7.

- Наш двор - это продолжение квартир. Все уникальные поделки сделала наша жительница Наталья Геннадиевна. Я ей принес оставшуюся негодной после спектакля «Вишневый сад» мешковину. Из нее она соорудила замечательных насекомых, собаку. Чтобы были красивые клумбы, мы завезли 2,5 КамАЗа чернозема, посадили цветы и кустарники, вынесли огромное количество мусора и многое другое. То есть мы постарались не просто провести ремонт, а вложить в него душу. И конечно, рабочие «Дорожника» - большие молодцы, прислушивались ко всем нашим пожеланиям. Они отработали по-честному, - подчеркнул заслуженный артист России.

Двор на Кардашова, 7 получился одним из самых красивых в Воронеже.

СОБСТВЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ КАЧЕСТВЕННО И ОПЕРАТИВНО

- Когда мы заходим на объект, то делаем его от начала до конца: с удобными проездами, детскими площадками, лавочками, клумбами, газоноограждениями и другими объектами. Их выбирают сами жители заранее, также перед ремонтом утверждается архитектура двора. В итоге перед началом работ мы имеем полностью согласованный с жителями проект, - отметила Татьяна Грачева.

По ее словам, в этой работе очень много мелочей, учесть которые помогает большой опыт организации (в этом году предприятию исполнилось 22 года), а также наличие собственных мощностей. В частности, это два асфальтобетонных завода производительностью 160 тонн и 400 тонн в час, завод по производству плитки и поребриков, широкий парк спецтехники (катки, асфальтоукладчики, фрезы и т. д.) и многое другое.

Все это позволяет, во-первых, контролировать качество исходных материалов, а во-вторых, за счет собственных ресурсов с минимальными издержками и максимальной скоростью выдавать готовый продукт.

В последние годы в Воронежской области вводятся в строй сотни километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наличие собственных ресурсов позволяет ООО «Дорожник» выполнять все задачи нацпроекта на должном уровне и в срок. Это не только ремонт и строительство межмуниципальных дорог. В этом году компания также выступает генеральным подрядчиком по строительству в воронежских селах 54,133 километров тротуаров.