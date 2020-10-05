Ученые рассказали, что будет с пересохшими из-за засухи воронежскими озерами и реками

Так озеро Чистое выглядело в августе. Сейчас от него ничего не осталось. Фото предоставлено Воронежским заповедником

Лето 2020 года запомнится воронежцам своими засухой и пожарами. Уже сейчас ясно, что этот год стал одним из самых засушливых и войдет в историю метеонаблюдений как особенный.

«Комсомолка» пообщалась с учеными Воронежского заповедника, которые на примере охраняемой территории могли наблюдать погодные условия, характерные для всего региона. Нашими собеседниками стали инженер-метеоролог Инна Базильская и старший научный сотрудник Андрей Клявин.

НЕ ЖАРКОЕ, НО СУХОЕ

По словам специалистов, за время метеонаблюдений в Воронежском заповеднике (а оно ведется с 1933 года) жарких и очень сухих летних периодов отмечено не так и много. Это 1938, 1972, 2010, 2020 годы.

Последним исключительным до нынешнего времени был 2010 год, продемонстрировавший воронежцам максимальные летние температуры.

- На протяжении 1-й декады августа максимальные температуры держались в пределах 39-40°, а 2-го августа она достигла значения 41,4°, - рассказали наши собеседники.

Несмотря на то, что в 2020 году таких высоких температур не было (только один раз в течение лета отмечена максимальная температура 37,0°), этот год оказался более засушливым, чем его предшественник 10-летней давности.

- За 9 месяцев 2020 года выпало на 85 мм осадков меньше, чем за тот же период 2010 года. Что такое 85 мм осадков? Это 85 литров воды на 1 квадратный метр (или 8,5 т на 100 м2, или 850 т на га) – количество значительное. А ведь мы сравниваем два засушливых года! – говорят ученые.

ОЗЕРО ЧИСТОЕ УЖЕ ПЕРЕСЫХАЛО В 1972 ГОДУ

Воронежцы уже в августе обратили внимание на резкое обмеление и даже полное пересыхание некоторых водоемов, что не удивительно.

- 70-75% годового стока река Усмань получает от весеннего снеготаяния, грунтовое питание составляет 15-20%, дождевое – 3-10%, - рассказали в заповеднике. - Последнее нормальное половодье отмечалось в 2018 году, в 2019 году подъем уровня воды был незначительным, в 2020 году половодья практически не было (по наблюдениям на территории заповедника). 2018-2020 годы были с недобором осадков. Уровень грунтовых вод в последние годы понижается.

В итоге недостатка воды по всем трем источникам и на метр упал уровень воды в Усмани и замедлилось течение. То же самое можно сказать и о закрытых водоемах – озерах, болотах.

Например, озеро Чистое в 2020 году полностью пересохло, в последний раз такое с водоемом происходило в 1972 году. Даже в памятном 2010-ом вода оставалась.

- То, что многие водоемы в настоящем году пересыхают, не является чем-то необычным и чрезвычайным, - считают в заповеднике. - В природе существуют циклы: вековые (80-100 лет), продолжительностью 30-35 (до 45-47) лет, 11-летние, а также циклы меньших порядков (5-6-летние и др.). Озеро Чистое пересыхало предыдущий раз 48 лет назад, река Усмань была маловодной 10 лет назад.

ЛЕС НА МЕСТЕ БОЛОТ

Ученые заметили, что после засушливого периода наступает период сильного увлажнения. Так, например, многие болота на территории Воронежского заповедника, которые в 90-е годы прошлого века были с водой, сейчас зарастают березой и даже сосной, которая не переносит избыточного увлажнения. С другой стороны, в те же 90-е годы на болотах можно было встретить разлагающиеся стволы сосен внушительного размера, указывающие на то, что когда-то условия на этой территории были другими.

Конечно, после наполнения водой водоемы уже не будут прежними: изменится и растительность, и животное население. Увы, но после каждого пересыхания теряются многие, в том числе редкие виды растений и животных.