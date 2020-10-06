Сергей Лукин: «Учитель помогает осознать важность истинных ценностей»

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Этот праздник в России отметили 5 октября.

В своём обращении к учителям и педагогам дополнительного образования, Сергей Лукин пожелал им крепкого здоровья, счастья, терпения, благополучия в семьях, неиссякаемой энергии, новых профессиональных достижений.

Сенатор подчеркнул, что учитель не только делится знаниями, но и помогает школьникам осознать важность истинных ценностей, учит их самостоятельно мыслить, нести ответственность за свой выбор и быть человеком в самом высоком значении этого слова.

- Пройдут годы, десятилетия, века, но, как бы ни менялась наша жизнь, какие бы новые высокие технологии ни появлялись в системе образования, профессия учителя будет необходима, - убежден Сергей Лукин.

В праздничный день благодарственные письма и памятные подарки общественные помощники сенатора вручили отличившимся педагогам. Одним из них стал Александр Долгушин, который с 1979 года работает тренером-преподавателем Таловской Детско-юношеской спортивной школы. Он вырастил немало сильных спортсменов в таких легкоатлетических дисциплинах, как метание диска и метание копья. Воспитанники Александра Долгушина регулярно занимают призовые места в крупных турнирах – их победам аплодировали в Казани, на Урале, в Поволжье. А в 2020 году они отлично выступили на первенстве России, заняв четвертое и пятое места.

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- Мы на равных посоревновались с Москвой и Санкт-Петербургом, хоть и приехали на первенство без сборов, «с корабля на бал», - рассказывает известный тренер.

Большие надежды он возлагает на строительство современного стадиона, которое ведется в райцентре Таловая. По мнению Александра Долгушина, это откроет новые возможности для продуктивных тренировок.

В пгт Анна торжественная церемония награждения прошла в живописном сквере, на свежем воздухе – в соответствии с противоэпидемическими рекомендациями.

Нужно сказать, что пандемия не только осложнила учебный процесс, но и перевела многие мероприятия в онлайн-формат. Татьяна Ходякова, заместитель директора по воспитательной работе Аннинской средней школы №3, рассказала о том, что даже конкурс «Школьная Весна», в котором выступают учащиеся с первого по девятый класс, состоялся на этот раз в дистанционном режиме. В 2020 году Аннинской школе №3 исполняется 100 лет – и не исключено, что впервые за всю историю этого учебного заведения традиционный праздник «День рождения школы» пройдет по новаторскому онлайн-сценарию.

Впрочем, несмотря на все эти трудности, ученики, которые действительно заинтересованы в изучении предмета, не снижают качества подготовки. И личное участие педагогов в этом бесценно, убеждена Елена Сафонова, учитель физики Аннинской школы №6.

- Сейчас много целеустремленных ребят. Еще несколько лет назад я не наблюдала такого, а сейчас меняются приоритеты у детей, и возможностей стало больше. Появился доступ к различным образовательным платформам, где ученики могут дополнительно заниматься, овладевать предметом. Сегодняшние подростки понимают, что на предприятиях и в организациях требуются знающие люди. Поэтому они и стремятся добиваться лучших результатов, - пояснила Елена Сафонова.

Такая точка зрения близка Ларисе Тютиной, учителю истории и обществознания Аннинского Лицея – современного учебного заведения, построенного под патронажем и при участии сенатора Сергея Лукина.

Лариса Тютина поделилась своими наблюдениями: в последнее время значительно возросла заинтересованность школьников в изучении такого важного предмета, как обществознание. По ее словам, он стал вторым по популярности для сдачи ЕГЭ после обязательных русского языка и математики.

Сергей Лукин подчеркнул:

- Знаю, как много сил и энергии учителя уделяют совершенствованию своего мастерства, освоению новых методик, все более широкому использованию информационных технологий. Сегодня это особенно важно. Прочным фундаментом для строительства сильной и процветающей России должно стать повышение качества образования и соответствие его вызовам современности, чему должны способствовать достойные условия обучения. Сенатор добавил, что приложит максимум усилий, чтобы в ближайшем будущем был реализован проект строительства новой школы в селе Садовое Аннинского района, потребность в которой назрела уже давно.

Ольга Вороновская