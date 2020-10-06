На Нововоронежской АЭС состоялся предварительный визит по подготовке к партнёрской проверке ВАО АЭС

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Группа международных экспертов Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС) с 24 сентября по 2 октября 2020 года провела на Нововоронежской АЭС предварительный визит по подготовке к партнерской проверке ВАО АЭС, которая намечена на ноябрь-декабрь этого года.

В течение недели шесть экспертов ВАО АЭС из России и Украины проводили наблюдения во время планово-предупредительного ремонта (ППР) энергоблока №4.

Команда экспертов Московского центра ВАО АЭС провела наблюдения за выполнением ремонтных работ, ведением эксплуатации и радиационной безопасностью во время ППР.

Результаты наблюдений были обсуждены и согласованы с ответственными лицами от Нововоронежской АЭС по направлениям деятельности. Экспертами было проведено обучение, обсуждены и согласованы даты и условия проведения этапа наблюдения за действиями персонала блочного щита управления и блочного пульта управления на полномасштабном тренажёре НВАЭС по имитированным сценариям.

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«Хотелось бы отметить атмосферу доверия и открытости, которая присутствовала во время нашей совместной работы. Мы обсудили и согласовали все технические и организационные условия проведения партнёрской проверки и её этапов. Я уверен, что партнёрская проверка будет успешно проведена, и надеюсь, состоится в установленные сроки», – отметил руководитель команды партнёрской проверки Московского центра ВАО АЭС Максим Дыроватый.

На заключительном совещании эксперты представили и передали руководству Нововоронежской АЭС пакет отчётов о наблюдениях, а также был подписан организационный протокол партнёрской проверки, проведение которой намечено с 24 ноября по 11 декабря 2020 года.

ВАО АЭС – (англ. WANO, сокр. World Association of Nuclear Operators) — всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. На сегодняшний день в ВАО состоят все организации мира, эксплуатирующие АЭС. Миссия поддержки, партнёрская проверка — одни из форм работы экспертов ВАО АЭС с атомными станциями.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС