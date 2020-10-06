Министр промышленности и торговли Денис Мантуров высоко оценил воронежскую промышленность

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 5 октября посетил с рабочей поездкой Воронеж. Он ознакомился с местными промышленными предприятиями и провел двустороннюю встречу с губернатором Александром Гусевым. Об этом сообщили в облправительстве.

Глава Минпромторга и губернатор Воронежской области посетили, в частности, индустриальный парк «Масловский», располагающийся рядом с ОЭЗ «Центр». Там Денису Мантурову презентовали два крупных предприятия – фабрику фасадов компании «Ангстрем» и «ОФС РУС ВОКК».

На новом высокотехнологичном производстве «Ангстрем» выпускают мебельные фасады. А основной вид деятельности АО «ОФС РУС ВОКК» – разработка и производство волоконно-оптического кабеля связи.

Министр также побывал на Воронежском авиазаводе. Сейчас здесь собирают дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет Ил-96-300, новый пассажирский Ил-96-400М и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, а также выпускают агрегаты для гражданских и транспортных самолетов, ремонтируют и обслуживают авиационную технику.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области

Денис Мантуров оценил также ход реконструкции аэродромного комплекса ВАСО.

На двусторонней встрече Денис Мантуров и Александр Гусев обсудили развитие промышленного сектора области. Министр отметил его высокий потенциал. В частности, за первые полгода 2020 года объем выпускаемой продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 10%. Денис Мантуров сказал, что «промышленная политика, которая реализуется регионом, полностью коррелирует с федеральной практикой». В связи с этим область и дальше может рассчитывать на помощь из столицы.

– Регион, вкладываясь дальше в развитие инфраструктуры индустриального парка «Масловский», потом будет компенсировать свои затраты за счет таких механизмов. И уже резиденты, которые здесь размещаются, пользуются и региональными мерами поддержки, и федеральными, – сказал Денис Мантуров.

Александр Гусев, в свою очередь, выразил благодарность федеральным коллегам за поддержку.

– Мы уверены, что останемся в положительной зоне с точки зрения роста индекса промышленного производства до конца года, – выразил уверенность губернатор.