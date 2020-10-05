В гордуме Воронежа приступили к формированию комиссий

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Депутаты Воронежской городской Думы пятого созыва после первого заседания приступили к формированию постоянно действующих комиссий. Им предстоит написать заявление о включении их в состав выбранной комиссии. Комиссии работают на постоянной основе и по определенному профилю.

Согласно регламенту, члены постоянных комиссий занимаются предварительным рассмотрением и подготовкой вопросов для заседаний горпарламента. Кроме того, они представляют свои заключения после обсуждения конкретных тем. Каждый депутат обязан состоять в одной из постоянных комиссий гордумы, но не более чем в двух одновременно. Кроме того, спикер городского парламента ни в одну комиссию не входит.

Уже определились со своими предпочтениями 24 парламентария. Они подали заявления. Количество предоставленных заявлений в комиссиях на настоящий момент колеблется от 3 до 9, но оно не окончательное. Трети депутатам еще предстоит написать заявления, в каких комиссиях они хотели бы реализовать себя.

Окончательный состав сформируется к следующему заседанию городской Думы.

Напомним, в городской Думе четвертого созыва было 11 постоянных комиссий. Семь из них курировал первый заместитель председателя городского парламента, а 4 – заместитель председателя.

Напомним, на прошлом заседании гордумы нового созыва избрали спикера. Им стал Владимир Ходырев. Первым заместителем парламентарии назначили депутата Александра Провоторова. Поскольку сейчас Владимир Ходырев находится в официальном отпуске, то исполняющим обязанности председателя является первый зам.

По итогам выборов 13 сентября состав гордумы обновился почти на половину – 44%. В составе пятого созыва 16 новичков. Большинство, а именно 20 кресел по одномандатным округам и пять по партсписку достались представителям «Единой России».

Ирина Шабанова