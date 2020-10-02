Ольга Ортина: Массовый спорт – залог здоровья и долголетия

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О том, как партийный проект «Единой России» «Детский спорт» повлияет на развитие воронежской молодежи и формирование здорового образа жизни, рассказала председатель его Общественного совета, депутат Воронежской областной Думы, профессиональная спортсменка Ольга Ортина.

- Какие показатели для Воронежской области заложены в проекте «Детский спорт» на ближайшие годы?

Мы исходили из многочисленных обращений граждан, которые жалуются, что в области не хватает спортивных и досуговых объектов. Не хватает для всех, но особенно для детей и подростков, которым зачастую некуда податься с улицы. Поэтому было принято решение, что за пять лет в Воронеже и районах будут построены более 30 новых спортивных сооружений: стадионы, футбольные поля, ФОКи (в том числе, в воронежском микрорайоне ВАИ и в селе Ямное), ледовая арена, Центр парусного и гребного спорта.

Думаю, что подобные объектыпридадут новый импульс в развитие спортивной жизни региона, позволят стать одним из самых спортивных городов нашей страны и откроют второе дыхание многим видам спорта, и принесут области новые рекорды. Например, Центр мужской гимнастики - уникальный спортивный объект, который поможет развитию спортивной гимнастики в масштабах всего региона. В его состав входят спортивный зал, зал общей физической подготовки и зал хореографии, так что возможности здесь открываются самые широкие.

- А что предусмотрено для тех, кто не стремится в большой спорт, в том числе, и по причине своего возраста?

Одним из главных векторов, обозначенных Президентом нашей страны, является развитие человеческого потенциала, путём создания комфортных условий для занятий спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне. По - этомупартпроект «Единой России» «Детский спорт» нацелен еще и на создание мест активного отдыха для всех возрастных групп. Чтобы решить и эту задачу, в 2021 году у нас начнут работать парки «Крымская горка» в Новохоперске и «Каялов бор» в Россоши, зона рекреации «Перламутровое озеро» в Павловске и лыжероллерная трасса в Панино, экопарк «Калачеевские поляны» в Калаче и «Петровский остров» в Воронеже.

К 2025 году многофункциональные спортплощадки с уличными тренажерами откроются в каждом городском квартале и сельском поселении. Как вы понимаете, шаговая доступность спортивного объекта– это решающий фактор для многих людей. Кроме того, уже в 2020-2021 годах оборудование для современных площадок по подготовке и сдаче норм ГТО получат все муниципальные районы. Мы рассчитываем, что все это позволит жителям региона не только приобщиться к спорту, но снизить уровень заболеваний, связанных с отсутствием двигательной активности человека и выполнить главную задачу - вовлечение до 55% населения к занятиям физической культурой и спортом.

- Но как быть в том случае, если вновь возникнут ограничения для занятий массовыми видами спорта? В конце концов, пандемия COVID-19 еще не отступила.

- Понимаю ваш вопрос, и могут сказать одно: за последние месяцы все мы так или иначе опробовали дистанционные методы работы и занятий. Я сама вела видео-уроки со спортивными занятиями, которые могут делать дети разного возраста и даже те, кто не занимается спортом.

Вместе с коллегами - воронежскими тренерами детских спортивных секций мы разработали, подготовили и записали комплексы физических упражнений. прежде всего, тех, которые помогают привести в порядок тело после длительного сидения, ведь дети долго проводят время за компьютерами при дистанционном обучении.

В любом случае, в области необходимо создавать современную базу для занятий массовым спортом и физкультурой, и она будет создана. Это залог здоровья и долголетия воронежцев, сохранение их социальной активности в любом возрасте.Региональное отделение партии «Единая Россия» и в дальнейшем будет уделять этому направлению особое значение, потому что для нас главное - забота и внимание к людям.

Дмитрий Калинин