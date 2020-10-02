Как в Воронеже организуют движение на время перекрытия виадука на улице Ленина

Полностью закрыть движение у «Работницы» собираются в ноябре. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Работы на мосту по улице Ленина, у остановки «Работница», начались 17 августа. Из-за чего изменилась схема движения транспорта. Сейчас крайняя правая полоса по направлению в центр перекрыта. Полное закрытие виадука ожидается в ноябре. Напомним, техническое движение по другому ремонтируемому мосту на 9 Января открыли вечером 1 октября. А значит, дорожники на Ленина могут перейти к более активным работам.

Начальник отдела дорожного надзора управления ГИБДД по Воронежской области Сергей Гуринов рассказал «КП-Воронеж», какие варианты объезда виадука у «Работницы» рассматривают дорожники и полицейские.

- Принципиальная задумка - сделать два пути в обход путепровода. Первый - через улицы Урицкого, Плехановскую, Кольцовскую и на проспект Революции. Второй - через набережную от Северного моста до Чернавского. Целый комплекс мер по организации дорожного движения уже предусмотрен, но пока не утвержден. Когда это произойдет мы будет, конечно, это широко освещать. Ведь, как водится, водители три недели привыкают, транспортные потоки распределяются. Мы видели это на примере моста на 9 Января. Несколько недель город стоял, потом раз - и поехал. Люди поняли, как лучше, - поясняет Сергей Леонидович.

Что касается общественного транспорта, то автобусы средней вместимости, ПАЗы и микроавтобусы, отправят в объезд по первому маршруту. По набережной пустят автобусы большой вместимости. Поэтому власти планируют сделать правоповоротный спуск с Чернавского моста на набережную двухполосным. Нынешние три полосы не могут вместить по габаритам большой автобус.

Из других возможных мер: при подъезде с Северного моста к правому берегу ограничить скорость до 40 км/ч, сузить дорогу до двух полос и сделать одну расширенную для выезда автобусов на набережную Массалитинова.

У железнодорожной поликлиники организуют разворот со стороны центра. Кроме того, пересмотрят движение с полос на пересечении Кольцовской и проспекта Революции (остановка «Коммунаров»). При движении из центра города по двум полосам сделают движение налево на Кольцовскую и одну прямо на спуск по улице Коммунаров. Со стороны вокзала по двум полосам можно будет уйти направо, по одной - налево для того же спуска.

- На пересечении Урицкого с Московским проспектом тоже изменят движение. Вводятся две полосы на проспект. Там параллельная парковка, которая находится с правой стороны, вот она полностью ликвидируется. Иначе это будет влиять на весь город. С левого ряда - можно будет уйти налево, на Плехановскую. А справа фактически в три стороны - прямо во дворы, на Московский проспект и налево на Плехановскую, - добавляет Сергей Гуринов.

Скорректируют движение на пересечении Урицкого и Транспортной. По направлению к виадуку со стороны Урицкого запретят поворот налево на перекрестке в сторону Бринкманского сада. Водителям придется доезжать до педуниверститета, чтобы осуществить маневр. Это должно сократить количество конфликтных точек.

Согласно контракту работы, на мосту у «Работницы» должны быть окончены к декабрю 2021-го. Однако город рассчитывает сделать ремонт в сокращенные сроки и пустить движение по новому объекту уже в мае. Правда, удастся ли реализовать этот план покажет время. Ведь ситуация с коронавирусом помешала закончить ремонт досрочно на 9 Января. В любом случае виадук находится в плачевном состоянии и очень нуждается в реконструкции.