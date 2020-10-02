Билайн Бизнес инвестирует в новые технологии для Воронежской области

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Взаимодействие компании «ВымпелКом» и Правительства Воронежской области будет направлено на улучшение качества жизни и безопасности граждан и на развитие цифровой экономики на территории Воронежской области.

В новых проектах планируется задействоватьтехнологии «умного города», облачные сервисы и обработку данных в ситуационных центрах, системы видеоанализа, технологии искусственного интеллекта и больших данных.

Компания «ВымпелКом» активно развивает сеть в Воронеже и в области. В 2020 году оператор установил новые базовые станции в 17 районах области, а также модернизировал оборудование и расширил зону покрытия высокоскоростным интернетом в Воронеже.В ближайших планах компании продолжить работу поувеличению емкости сети и доступности современных цифровых сервисов для жителей региона.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками Билайн Бизнес:

«Современная жизнь предъявляет к городам повышенные требования и для их успешного развития нужна новая модель управления, включающая в себя инновационные решения. Именно высокотехнологичная инфраструктура позволяет гражданам обращаться к власти кратчайшим путем, а власти — принимать взвешенные административные решения и эффективно управлять регионами. Использование современных технологийпозволит планировать социальную и транспортную инфраструктуру, анализировать туристический поток, анализировать проведенные мероприятия. В результате этого повышается уровень жизни граждан».