Осваивают беспилотники и совершенствуют оружие

Восемь лет назад вуз перевели из столицы в Воронеж. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина празднует этой осенью важную дату - 100 лет с момента образования. Днем рождения учебного заведения считается 26 сентября 1920 года, когда вышел приказ Реввоенсовета о реорганизации Московского авиатехникума в Институт инженеров Красного Воздушного Флота имени Н.Е. Жуковского.

Количество переменного состава военного центра превышает 13 тысяч человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Восемь лет назад академию перевели из столицы в Воронеж: объединили несколько профильных вузов на базе местного Военного авиационного инженерного университета. Таким образом создался крупнейший в своем роде военный учебно-научный центр страны. Конечно, к таким кардинальным изменениям многие отнеслись настороженно: а останется ли академия такой же мощной после переезда? Сохранится ли уровень подготовки?

- Основа для любой образовательной организации - это преподавательский состав. В 2012 году было много дискуссий насчет того, сможет ли академия восстановить этот потенциал, привлечь педагогов. Хочу сказать, что за последние пять лет у нас 27 человек защитили докторские диссертации и 233 - кандидатские. Потенциал велик. И это каждодневный труд нашего 27-тысячного коллектива ради того, чтобы военно-воздушная академия была лучшим вузом, - заявил в преддверии юбилея начальник Военного учебно-научного центра ВВС «ВВА» генерал-полковник Геннадий Зибров.

Геннадий Зибров. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ВЫСОКИЙ ПОЛЕТ

Действительно, с учетом филиалов в Челябинске и Сызрани количество переменного состава центра превышает 13 тысяч человек, а вся численность - более 27 тысяч. В академии функционирует 21 факультет и 89 кафедр.

Конечно, основная часть учащихся - курсанты. Будущие офицеры. В последние годы одним из самых востребованных направлений среди них стали беспилотники. Первый набор прошел в 2013 году: приняли будущих специалистов по обработке и дешифрированию материалов воздушной разведки. В 2015-м - курсантов, которые непосредственно обеспечивают подготовку и применение БПЛА в воздухе. Первый выпуск специалистов по беспилотному управлению состоялся в 2020-м.

В последние годы одним из самых востребованных направлений среди них стали беспилотники. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

- В прошлом году курсанты нашей академии участвовали в «Соколиной охоте» на Всеармейских играх и заняли там первое место. Конкурс на наше направление и факультет радиоэлектронной борьбы самый высокий в академии - около шести-семи человек на место, - рассказывает начальник кафедры 41 наземных комплексов воздушной разведки полковник Виталий Свищо.

По его словам, в начале 2000-х теме беспилотников уделялось небольшое внимание. Но с 2013 года это направление начало активно развиваться.

- На данный момент в Вооруженных силах России сформировано отдельное подразделение, которое обеспечивает использование беспилотников. Наши аппараты, которые сейчас производятся, не уступают по характеристикам иностранным аналогам. Внедряются новые типы летательных аппаратов по беспилотной тематике: с большей продолжительностью полета, ударные БПЛА, которые сейчас проходят испытания, - добавляет полковник Свищо.

Полковник Виталий Свищо. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Проходят обучение в академии и офицеры - слушатели оперативно-тактического уровня подготовки (магистратура). Это особая категория, ведь такие военнослужащие уже получили основное образование и успели поработать. Для них составлены 15 образовательных программ. Конкурс тоже есть, но небольшой - три-четыре человека. Проходят, как правило, офицеры, которые хорошо знакомы с техникой и имеют опыт руководства.

Офицеров в академии обучают по 15 образовательным программам. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА МЕЧТЫ

Отличилась академия и в системе довузовского образования. В 2015 году при учебном заведении создали кадетский корпус (инженерную школу) для одаренных детей - учеников 10 - 11 классов. Подобных учреждений в стране всего три, два других расположены в Санкт-Петербурге. Поэтому, без преувеличения, попасть в инженерную школу хотят ребята из каждого региона России. В первый год кадетами стали подростки из Воронежской, Липецкой, Белгородской, Ростовской областей и Крыма. В последующие годы в корпус поступили школьники с Урала, Дальнего Востока и из Сибири.

- Ежегодный набор в нашу школу одаренных детей - 40 человек. Этот год, несмотря на карантин, не стал исключением. Мы провели отбор в дистанционном режиме с применением видеосвязи. Поступить в корпус хотели 230 кандидатов, то есть около шести человек на место. Качество знаний прошедших - очень хорошее. Ребята показали отличную подготовку во время экзаменов и собеседований. Все кадеты мотивированы к учебе, - рассказал Геннадий Зибров.

Во время занятия кадетов. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

И для занятий ребят созданы все условия. В корпусе оборудованы четыре специализированных класса: класс механики и беспилотных летательных аппаратов; класс электроники, радиоэлектроники и наноэлектроники; лаборатория оптических исследований и технологий; лаборатория термодинамики и теплопередачи.

К слову, преподаватели инженерной школы также прошли серьезный отбор. Это одни из лучших учителей области, которые выдержали конкурс от восьми до 20 специалистов на должность.

ТВОРЧЕСТВО НАУЧНОЙ РОТЫ

Научная рота - еще одно направление деятельности, которым гордится военно-воздушная академия. Сейчас таких рот в России 17, но первую сформировали именно на базе ВУНЦ ВВС «ВВА» в 2013 году. За семь лет в ней прошли службу по призыву 340 человек, 115 из которых заключили контракты и получили звание лейтенанта. Сейчас в научной роте 39 военнослужащих. В основном они разрабатывают конструкции современных силовых установок для летательных аппаратов, программно-моделирующие комплексы, системы беспилотников, посадки и навигации.

- Отбор в роту происходит двумя путями. Первый: профессорско-преподавательский состав академии посещает вузы, беседует с молодежью и агитирует идти служить к нам. Второй способ: человек отправляет через сайт Министерства обороны анкету, - объясняет один из первых выпускников научной роты, а сейчас ее командир Ян Комаров.

Ян Комаров. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Проходят в основном выпускники-краснодипломники технических специальностей. По критериям средний балл у них должен быть не ниже 4,5. Желательно, чтобы у молодых инженеров уже был опыт научной работы, участия в конференциях и публикаций в специализированных изданиях. Кроме того, на принятие решения об их приеме может повлиять опыт работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Средний конкурс среди операторов научной роты - четыре человека на место. Но есть специальности, где конкурируют по десять желающих. К таким востребованным направлениям относится компьютерная безопасность, а также самолето- и вертолетостроение

- В течение месяца военнослужащие проходят курс молодого бойца, а потом начинается изучение дисциплин и научная работа. За каждым оператором закрепляется руководитель, и они начинают трудиться, - объясняет Ян Комаров. - Научная деятельность, конечно, занятие творческое: сегодня идея есть, завтра нет. Поэтому и четких требований, что должен сделать оператор роты к окончанию службы, нет. Это может быть программа, патентное изобретение либо программно-моделирующий комплекс. Есть усредненные значения: один человек обычно пишет четыре статьи и регистрирует одну-две компьютерные программы. Кроме того, у нас есть момент преемственности: научный руководитель в течение нескольких лет может работать над одним проектом с несколькими военнослужащими.

За семь лет в научной роте прошли службу по призыву 340 человек. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ТРУД НЕСКОЛЬКИХ «ПОКОЛЕНИЙ»

Научная рота в Воронеже считается одной из лучших. И это не только потому, что она существует дольше остальных. Проекты академии побеждают на различных конкурсах, эксперты признают их важными и прогрессивными.

Так, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который прошел в августе в Кубинке, несколько работ воронежских ученых стали победителями. «Лучшим проектом научных рот» признали аэродинамический стенд воздухозаборника самолета Су-57.

- Есть такое явление как вихреобразование. Когда при взлете и посадке, на определенных режимах работы, образуется вихрь и начинает затягивать со взлетно-посадочной полосы различные предметы. Это проблема серьезная, так как может привести к неисправности двигателя, - объясняет Комаров. - Стенд позволяет моделировать процессы вихреобразования и предлагает пути решения. Этот проект в течение года разрабатывал оператор Владислав Артанов.

В номинации «Лучшая инновационная разработка» победил также воронежский проект - комплекс оценки помехоустойчивости авиационных оптико-электронных систем наведения.

- Над ним работало несколько поколений операторов научной роты. Начиная с 2013 года через меня прошли 13 человек. Они разрабатывали программное обеспечение этого комплекса. Разные разработки велись по внедрению различных блоков, чтобы увеличить помехоустойчивость изделий - головок наведения высокоточного оружия: бомб, ракет и т. д., - рассказывает заместитель начальника кафедры электрооборудования и оптико-электронных систем, полковник Евгений Левшин. - Чтобы мы могли оценить новые системы, и сделан вот этот стенд. Он позволяет создавать ослепляющие помехи, дымовые и маскирующие завесы, чтобы посмотреть, как ведет себя оружие: устойчиво ли оно сопровождает цель или срывается. У нас уникальный стенд, с помощью которого мы можем проверять новые изделия и делать наше оружие лучшим.