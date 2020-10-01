Выходные в Воронеже: "2Маши", Вербатимфест, фестиваль камерной музыки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТ "2МАШИ"

3 октября в Воронеж на гастроли приедет музыкальный дуэт «2Маши». Всего за два года артистки доказали, что возможно раскрутиться без лейблов, продюсеров, спонсоров, финансовых возможностей. А только благодаря своим песням и харизме. «2Маши» начали делиться своим творчеством через соцсети, где сработало сарафанное радио. Более 186 миллионов просмотров клипа «Босая», более 116 миллионов - «Мама я танцую». «2Маши» - это история про то, что если сильно и страстно верить в свою музыку, то возможно все!

Воронежцам артистки представят свой большой сольный концерт, дуэт исполнит танцевальные хиты «Босая», «Мама я танцую», «Инея», «Красное Белое», «Много кофеина». Прозвучат также и душевные баллады «О нас», «Теперь нас двое», «Звезды», «Мама».

Концерт пройдет 3 октября в концертном зале Event Hall, начало в 19.00.

фото предоставлено организаторами

ВЕРБАТИМФЕСТ

В Воронеже стартовал второй «Вербатимфест». До 6 октября включительно в Доме актера театралов ждет насыщенная программа с открытыми показами образовательных лабораторий по направлениям: театр, кино, хореография, фотография, документальные спектакли из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, мастер-классы по разным творческим дисциплинам от ведущих экспертов из Москвы.

В основной программе воронежцам покажут лучшие образцы документального театра для молодежной аудитории. Музыкально-драматический театр “А-Я” (Москва) представит документальный спектакль “Мама меня любит” по мотивам воспоминаний о детстве, проект «Театральный дом» благотворительного фонда «Подари мне крылья» совместно с социально-художественным театром (Санкт-Петербург) - спектакль “Одиссея 2К19”, в основу которого легли документальные истории 17 подростков из петербургских приютов и детских домов.

На закрытии фестиваля, 6 октября, «Театр.doc» и «Театр сторителлинга Константина Кожевникова» (Москва) представят документальный спектакль “Люди Добрые”. Деньги, собранные с продаж билетов на него, пойдут в фонд помощи детям-сиротам.

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ВОРОНЕЖСКАЯ КАМЕРАТА

4 октября в столице Черноземья стартует третий музыкальный фестиваль «Воронежская камерата». В насыщенной программе, которая продлится по 9 октября, выступления выдающихся артистов, специальный проект к 150-летию Ивана Бунина, концерт-экскурсия и многое другое.

Откроет фестиваль концерт дуэта Павла Милюкова (скрипка) и Филиппа Копачевского (фортепиано). В программе прозвучат Шуман Соната №1 для скрипки и фортепиано, Григ Соната №3 для скрипки и фортепиано, Франк Соната для скрипки и фортепиано.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ 10-ГО ПЛАТОНОВФЕСТА

Последние деньки можно сходить на выставки десятого Платоновского фестиваля. В музее имени Крамского можно посмотреть живопись современников Платонова Александра Древина и Надежды Удальцовой, а также фотографии Михаила Прехнера. А в галерее Камерного театра можно увидеть объемные иллюстрации к "Котловану" Сергея Баранова.