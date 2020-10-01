В Воронеже движение по мосту на 9 Января откроется в десять часов вечера 1 октября

Окончание работ на виадуке. Фото: Кирилл Мишин

Воронежские водители смогут проехать по отремонтированному мосту на 9 Января сегодня вечером. Практически год горожане ждали открытия движения по обновленному объекту.

Дорожники тоже радуются окончанию ремонта. Фото: Кирилл Мишин

- Ремонт хорошо шел, все отлично получилось. Машины смогут быстро ездить. Старались все сделать по-честному, - рассказал рабочий Спартак.

Окончание работ на 9 Января. Фото: Кирилл Мишин

Однако впереди еще много дел. Дорожники заканчивают с укладкой последнего слоя асфальта на дороге со стороны Семилук. По горячему покрытию сразу же проходят маленькие катки, а когда оно остывает - используют большой каток. После на свежий асфальт нанесут разметку.

Окончание работ на 9 Января. Фото: Кирилл Мишин

- Сегодня после 22 часов рассчитываем, что движение пойдет по четырем полосам, по двум в каждое направление. Осталось сделать последний финишный слой покрытия. Уже начинаем его укладывать, на это уйдет порядка четырех часов, после будем делать разметку и ограждение с гирляндой, чтобы ограничить проезд, - рассказал «КП-Воронеж» руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов.

Окончание работ на 9 Января. Фото: Кирилл Мишин

За время ремонта моста, который начался в октябре прошлого года, рабочие полностью разобрали путепровод, усилили опоры и фундамент, установили новые пролетные строения и восстановили дорожное покрытие. Однако работы продолжатся несмотря на открытие.

- Будут укреплять откосы, тротуарную часть, устанавливать освещение, делать барьерное ограждение. Так же будет покраска самого путепровода, водоотводные латки, шумозащитный экран будет на подходах. Все это мы должны сделать до декабря этого года, - добавил Олег Котов.

Окончание работ на 9 Января. Фото: Кирилл Мишин

Администрация просит автомобилистов в течение ближайших нескольких дней быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров. Любое ДТП серьезно осложнит дорожную ситуацию.

Напомним, виадук на 9 Января начали ремонтировать в конце октября 2019-го. По контракту, работы должны были закончить через год. Однако власти пообещали сдать объект досрочно - в июне, чтобы горожанам не приходилось делать лишний крюк при объезде. Затем началась пандемия коронавируса, которая внесла коррективы в работы. Дата открытия переносилась на август, затем на сентябрь, но подготовить мост к открытию движения получилось только к октябрю.