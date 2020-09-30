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Засуха в Воронежской области: реки обмелели, животные истощены, растения засохли

Чем обернулось для региона двухмесячное отсутствие осадков
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Юрия Черненко

Фото Юрия Черненко

Невероятно засушливое лето 2020 года сменилось не менее засушливой осенью. Те редкие дожди, что каплями упали на землю, даже и дождями-то назвать можно с натяжкой. Солнце, жара и ветер иссушили землю и растительность. В результате в области, как десять лет назад, разбушевались пожары, уничтожающие сотни гектаров лесов, тысячи лесных обитателей. Но и без пожаров природе сейчас приходится нелегко. Как переносят засуху растения и животные? Как отразился этот необычный год на водоемах и уровне грунтовых вод? И почему такое происходит? «Комсомолка» поговорила об этом с сотрудниками научного отдела Воронежского биосферного заповедника.

ЗИМА БЕЗ СНЕГА, ЛЕТО - БЕЗ ДОЖДЯ

- Главная особенность этого лета – малое количество влаги, - рассказали специалисты. - Со второй декады июля и до конца августа практически не было осадков. В августе дожди отмечались только в виде отдельных капель, которые не всегда долетали до земли. Земля и трава оставались сухими. Общая сумма осадков за лето составила всего 73,6 мм при норме в 200 мм, то есть 36% от нормы.

Бесснежной была и зима этого года. А снежный покров – это та самая влага, которая питает землю, наполняет подземные водоносные горизонты и создает запас для растений на весну и лето.

- В этом году мы даже не смогли провести традиционную снегомерную съемку, потому что снега, попросту не было, - признались в заповеднике.

ВОДОЕМЫ ОБМЕЛЕЛИ И ПЕРЕСОХЛИ

По словам ученых, от нынешней засухи плохо всем: и растениям, и животным, и неживой природе. Зачастую, это заметно даже невооруженным глазом. Например, уже в конце августа сильно обмелели и даже совсем пересохли небольшие озера, в основном питающиеся грунтовыми водами. В Воронежском заповеднике такая участь постигла озеро Чистое. Как пояснили ученые, этот водоем наполняется за счет ручья, вода из которого поступает только весной во время таяния снега. Но в этом году снега не было и, исчерпав прошлогодний запас воды, Чистое просто пересохло. Не лучше обстоит дело с озерами Грязное, Маклок и Черепашье.

- Влаги в земле в этом году оказалось мало, при том, что леса продолжали ее потреблять все лето и испарять через листву, уровень грунтовых вод упал еще ниже, - рассказали в заповеднике. - Лесная подстилка высохла.

ПЛОХО ДАЖЕ РЕЧНЫМ ОБИТАТЕЛЯМ

Страдают и животные: в лесу стало очень трудно найти источник воды. Например, в Воронеже изможденные жаждой лисы приходят по ночам напиться из чаши фонтана в Центральном парке, соседствующем с лесом. Плохо даже обитателям водоемов.

- Упал уровень воды в реках. Из-за этого оголились входы в бобровые хатки, которые всегда скрыты, - говорят специалисты. – В воде снизилось содержание кислорода, из-за этого страдает и гибнет рыба…

Конечно, это обратимые последствия, говорят ученые. И подобные засушливые годы наблюдаются в нашей области с определенной цикличностью. Например, таким же аномальным был 2010 год. Но на восстановление потребуется время и, конечно, большое количество осадков.

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