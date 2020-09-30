Пожары в Воронежской области на 30 сентября 2020: вновь горит несколько гектаров травы

Почти во всем регионе сохраняется 5 класс пожарной опасности. Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Едва воронежцы успокоились после пожаров, вспыхнувших по всей области в минувшие выходные, как вновь пришли недобрые вести от спасателей. Напомним, в воскресенье три крупных возгорания произошли в Борисоглебске (сгорело 168 гектаров), а также в двух селах Рамонского района - Медовке, там огонь уничтожил 50 гектаров растительности, и Новоподклетном, здесь пламя отхватило 25 гектаров, оно прошло не только по траве и лесу, но и захватило придомовую территорию. Более суток воронежские пожарные при помощи липецких и тульских коллег тушили огонь.

Не прошло и двух дней, как 30 сентября региональное ГУ МЧС сообщило: в области ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, с учетом того, что почти по всей территории региона объявлен 5 класс пожарной опасности, любая искра может вновь стать причиной выгоревших гектаров.

И, к сожалению, ждать плохих новостей долго не пришлось. В 14.30 среды спасатели региона отрабатывали уже 100 вызовов по загоранию сухой травы. Тяжелая обстановка сложилась у хутора Песчаный Ольховатского района. Там горит пять гектаров. На месте работают 32 человека и 11 единиц техники. Также для тушения пожара привлекли вертолет МИ-8.

Вспыхнул пожар в Острогожском районе. В селе Дальняя Полубянка зафиксировали пал сухой травы на одном гектаре с переходом на три дачных домика. По предварительной информации, не жилых. С огнем пытаются справиться 41 человек и 17 спецмашин.

Информация уточняется. «КП» следит за развитием событий.

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