Под Воронежем появится новая школа, построенная с белорусскими партнерами

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области.

Там сейчас на месте аварийного здания ведутся работы с участием белорусской компании. Начаты они были в июне. Воспитанников новая школа готова будет принять в следующем, 2021 году.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам Форума регионов России и Белоруссии. Мероприятие проходило в Москве во вторник, 29 сентября.

В облправительстве уточнили, что этот проект является значимым для нашего региона и с социальной точки зрения, и с точки зрения перспективы взаимодействия с соседним государством. Республика Беларусь является давним деловым партнером Воронежской области. Объем товарооборота с РБ для региона является одним из самых крупных среди стран дальнего и ближнего зарубежья. Кроме того, на территории Воронежской области работают около 50 предприятий с участием белорусского капитала.

Новая школа в Стрелице – еще одно подтверждение нашего тесного сотрудничества. Ее ждали давно. Она рассчитана на 520 учеников. Здание будет состоять из двух разновысоких блоков – двухэтажного и трехэтажного с подвалом. Начальные классы расположат в отдельном блоке. Там будут учиться 208 детей.

В школе также оборудуют гимнастический и спортивный залы, студию хореографии, универсальную мастерскую и инструментальную комнату, помещения для кружковых занятий, библиотеку, зону отдыха и большой обеденный зал. Ну а на территории сделают футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки.