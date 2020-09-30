Куда поехали воронежские абоненты Tele2 в летний период

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Несмотря на действие режима самоизоляции, общее число поездок воронежцев в регионы страны выросло на 43% относительно прошлого года. Оживление туристической активности началось в конце июня. Топ южных направлений путешествий возглавил Краснодарский край, а вот Крым только на третьем месте.

Tele2 проанализировала основные туристические направления в летний период на фоне закрытия международного авиасообщения. Результаты исследования data scientists, в ходе которого оценивались поездки воронежских клиентов по стране с 1 июня по 5 июля, оказались неожиданными.

Воронeжцы активно путешествовали по области и ближайшим регионам. После ослабления ограничений в начале лета 2020 года воронежцы вовсе не устремились в город из мест, где пережидали пандемию. Напротив, клиенты Tele2 были активны в перемещениях за пределы домашнего региона: его покидали на 43% чаще, чем в тот же период 2019 года.

Число путешествующих на юг сократилось, но в конце июня число поездок пошло вверх. Пандемия коронавируса не отменила сезон отпусков, а сдвинула его начало на конец июня, когда воронежцы стали чаще выезжать в южные регионы России. В последнюю неделю июня число поездок на юг (в Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, Республику Крым) выросло на 41% по сравнению с предыдущей семидневкой. В начале июля этот тренд сохранился – плюс 45% за первую неделю месяца.

Среди южных направлений в этом году лидирует Краснодарский край – туда отправились 55% путешествующих на юг воронежских абонентов. Примерно 35% выбрали Ростовскую область, 3% – Волгоградскую. В Крым поехали 7% путешествующих на юг воронежцев. Интересно, что в 2019 году распределение было похожим – главной точкой притяжения на юге России и в прошлом году были курорты Краснодарского края (66%), а второй по популярности стала Ростовская область (18%).

Несмотря на оживление туристического потока в конце июня и отсутствие возможности отдохнуть за границей, общее число поездок на российский юг снизилось по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза год к году.

Куда еще поехали воронежцы. Кроме южных регионов России, в начале июля воронежские абоненты Tele2 стали чаще выезжать в Вологодскую и Ивановскую области: по сравнению с первой неделей июня число туристов увеличилось на 61% и 47% соответственно. Также вырос интерес воронежцев к Нижнему Новгороду, Новосибирску и Екатеринбургу. Число поездок в Москву и Санкт-Петербург в первые дни июля наоборот снизилось.

Для исследования data scientists Tele2 использовали обезличенные данные о клиентах оператора, которые проводили ночи в Воронеже в феврале 2020 года – до начала периода самоизоляции. Этот критерий специалисты по анализу данных ввели для объективности оценки – чтобы в выборку попали клиенты оператора, которые постоянно проживали в Воронеже до начала пандемии. Для наиболее точного отражения динамики поездок уникальные абоненты учитывались в рамках одной недели.