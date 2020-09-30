Глава воронежского отделения Сбербанка рассказал школьникам, как создавать технологии будущего

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Сориентироваться в мире профессий, особенно, если они связаны с технологиями, - что самому ребенку, что вместе с родителями бывает нелегко. Когда вопрос: «Кем стать?» становится все острее, на выручку может прийти всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Подобные занятия помогают открыть двери ведущих технологических компаний.

При поддержке Сбербанка проект в этом сезоне стартовал с урока «Искусственный интеллект и машинное обучение». 25 сентября в онлайн формате с учениками воронежской школы №101 встретился заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк - управляющий головным отделением по Воронежской области Денис Скребец.

- Сегодня практически во всех сферах жизни используется искусственный интеллект: умные часы, умный дом, умные светофоры, пылесосы, чайники. Но всегда нужно помнить, что главную роль в машинном обучении играет человек. Он формирует алгоритмы. Ошибки искусственного интеллекта - это ошибки человека. Равно как и успехи. Ученые стремятся к разработке сильного искусственного интеллекта, способного мыслить, чувствовать, ставить перед собой цели и достигать их. Но пока это лишь будущее, - обратился к детям Денис Скребец.

Подобные занятия помогают в профессиональной ориентации. Ведь дети не просто узнают об основах и принципах работы искусственного интеллекта, они формируют представления о карьерных возможностях в этой области. Как разрабатывается искусственный интеллект? Где применяется? И что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому? На все эти вопросы есть ответы в лекции.

Урок «Искусственный интеллект и машинное обучение» школьники с 1-го по 11-й класс могут пройти дистанционно на официальном сайте проекта. Занятия разделены для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. Для родителей и учителей предусмотрены рекомендации и памятки.

Урок состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. В игровом формате можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.

- Нельзя заменить учителя, исследователя медицинских препаратов и другие профессии, связанные с творчеством. Но, например, сборочные цеха в автомобилестроении давно оснащены машинами с искусственным интеллектом. Мы осознанно отдаем часть задач роботам, чтобы оставить себе гораздо больше времени для другой интересной работы, - объясняет Денис Скребец, - Люди, которые разбираются в программировании, будут востребованы в будущем. За такими кадрами охотится не только Сбербанк. Залогом успеха в профессии я считаю постоянное обучение. Кроме того, очень важна коммуникабельность и творческое начало в человеке. Это то, что позволит вам быть успешными.