Воронежская область названа одним из передовиков в животноводстве

Фото:Светлана Маковеева.

С начала года регион не изменяет своим традициям и продолжает наращивать объемы производства мяса – к такому выводу пришел Воронежстат по итогам 8 месяцев 2020 года. Об этом сообщили в областном правительстве 29 сентября.

На третьем месте в России наш регион оказался с самым большим поголовьем КРС по результатам на начало октября. Оно составило 352,8 тысячи голов, из них 130,7 тысячи – коров. По поголовью свиней – почти 1,45 миллиона голов – Воронежская область также получила «бронзу».

Сохранили лидерство воронежские аграрии и в производстве молока – 3 место в стране. Сельхозпредприятия в этом году произвели 536,8 тысячи тонн молока, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. Надой на одну корову за восемь месяцев составил 5233 килограмма. По сравнению с прошлым годом производство выросло на 135 килограммов.

Среди крупнейших производителей молока – ООО «ЭкоНиваАгро», ОАО «Молвест», ГК «Дон-Агро».

По производству мяса Воронежская область находится на 4 месте. За 8 месяцев в регионе произвели 311 тысяч тонн мяса на убой в живой массе, прибавка составила 18,6 тысячи тонн.

Также за восемь месяцев произвели более 33 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота. Сельхозпредприятия Воронежской области дают 4% всего мяса в стране, а говядины – более 5%.

Крупнейшие мясные производители – ООО «Заречное», ГК «Доминант», ООО «ЭкоНиваАгро».

Заметны успехи региона и в увеличении объемов производства свиней – 203,6 тысячи тонн, что на 20 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Воронежская доля свинины составляет 6,5% от общероссийского объема.

Наибольшие объемы свинины выпускают ГК «АгроЭко», ГК «Черкизово», ООО «СХ Московское».

Не отстают и птицеводческие предприятия. С начала года они произвели более 74 тысяч тонн птицы на убой и 287,5 млн штук яиц