В Воронеже поменяют и отремонтируют лифты в 13 домах

Фото из архива "КП" автор А.Булатов

Жильцы13 многоэтажных домов Воронежаскоро начнут пользоваться новыми лифтами.Региональный Фонд капремонта уже объявил электронный аукционна проведение соответствующих работ, итоги которого станут известны 16 октября.Выигравший подрядчик должен будет до 5 мая 2021 года отремонтировать, заменитьлибо модернизировать лифты, лифтовые шахты, машинные и блочные помещения.

Таким образом, свой бытовой комфорт улучшат воронежцы, проживающие по адресам:

– ул. Героев Сибиряков, 24 (6 лифтов);

– ул. Героев Сибиряков, 54 (3 лифта);

– ул. Донбасская, 3 (7 лифтов);

– ул. Любы Шевцовой, 1 (2 лифта);

– ул. Морозова, 12 (4 лифта);

– ул. Остужева, 1 (5 лифтов);

– ул. Пеше-Стрелецкая, 159 (2 лифта);

– ул. Средне-Московская, 9 (3 лифта);

– ул. Южно-Моравская, 42 (4 лифта);

– ул. Хользунова, 94 (4 лифта);

– Ленинский проспект, 8/1 (1 лифт);

– ул. Летчика Колесниченко, 44 (4 лифта);

– ул. 9 Января, 254 (2 лифта).